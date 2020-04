Uomini e Donne, il popolare programma di Maria De Filippi, torna in tv con una nuova formula. A essere corteggiate saranno Giovanna e Gemma che, attraverso la messaggistica istantanea, potranno conoscere i pretendenti in un modo del tutto innovativo. A intervenire ci saranno sempre gli opinionisti Gianni e Tina e il dating show partirà il 20 aprile.

Ritorna Uomini e Donne con Gemma Galgani e Giovanna Abate

L'appuntamento con Maria De Filippi riprenderà nonostante l'emergenza sanitaria in corso. Grazie alla nuova formula, Uomini e donne potrà continuare a fare compagnia ai suoi affezionati telespettatori, rispettando tutte le norme di sicurezza necessarie.

Gemma Galgani e Giovanna Abate saranno le protagoniste del programma e, come anticipa il promo, Maria De Filippi sarà presente come una sorta di "voce fuori campo". Le due troniste potranno conoscere i nuovi pretendenti attraverso messaggi e note vocali. Questa nuova formula stravolgerà totalmente il famoso dating show e le due donne conosceranno i loro pretendenti attraverso un appuntamento al buio diviso in due fasi. Nella prima parte del corteggiamento a distanza Gemma e Giovanna potranno conoscere i corteggiatori tramite la scrittura, senza poterli vedere.

Per il momento non si sa ancora quando ci sarà la fase in cui Giovanna e Gemma potranno conoscere fisicamente i propri corteggiatori: solo in quella occasione, infatti, potrà esserci la scelta definitiva che stabilirà se le coppie potranno iniziare un nuovo percorso insieme.

Nuovo format per Uomini e Donne: Gemma Galgani continuerà a cercare l'anima gemella

Nel promo del nuovo format di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha spiegato a Gemma e a Giovanna cosa succederà.

"I rischi possono essere due", ha raccontato la conduttrice, "l'uomo potrebbe essere diverso da come lo immaginate, oppure potreste innamorarvi di ciò che scrive e scoprire che vi ha prese in giro". Al nuovo programma resteranno invariati i partecipanti storici, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti potranno intervenire via Skype e dare consigli alle due donne in merito alle loro scelte.

L'appuntamento è per lunedì 20 aprile e come annunciato dal braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, si tratta di una formula studiata per evitare l'interruzione totale del programma. Sarebbe impensabile, infatti, riunire i partecipanti in un unico studio televisivo e portare avanti le conoscenze attraverso i balli e gli appuntamenti come si usava fare nella versione tradizionale. La redazione ha studiato quindi una formula compatibile con i tempi che stiamo vivendo, permettendo a Gemma e a Giovanna di provare a trovare finalmente il proprio principe azzurro.