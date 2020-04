Nella prossima settimana dal 27 aprile al 2 maggio proseguiranno su Canale 5 le vicende de Il Segreto. Dopo il salto temporale di circa quattro anni, Puente Viejo risulta essere completamente cambiata. Adesso molti personaggi nuovi si avventurano per le vie del paesino iberico, mentre quelli storici appaiono molto diversi da com'erano prima.

In particolare vedremo donna Francisca nascondersi da Isabel poiché non vorrà far sapere a nessuno della propria presenza al villaggio. Matias si troverà a collaborare con Alicia, mentre Marcela dovrà fare i conti con il suo amante Tomas.

Anticipazioni Il Segreto, cala il gelo sul matrimonio di Marcela e Matias

Matias, dopo essere ritornato al villaggio, si comporterà in maniera schiva con la moglie la quale, però, ha un amante di nome Tomas. Il matrimonio tra la Del Molino e il Castaneda sarà al punto di rottura, dato che sono venuti meno l'affetto e l'intimità di un tempo.

Nelle prossime puntate vedremo Matias recarsi dal sindaco Mauricio per fargli una serie di domande legate alla fabbrica. In tal modo, il Castaneda capirà di potersi fidare di Alicia e i due incominceranno a collaborare alacremente.

Lo scopo dei due sarà quello di garantire i diritti ai lavoratori meno fortunati del villaggio.

Quando Mauricio domanderà a Matias cosa stia accadendo tra lui e la moglie, la risposta del Castaneda sarà del tutto piccata. Intanto Marcela, estremamente infastidita dall'atteggiamento del marito, gli "vomiterà" addosso tutto il risentimento che prova nei suoi confronti.

Tomas, invece, seppur innamoratissimo della Del Molino, arriverà al punto di prendere le distanze dall'amata su ordine di Isabel, anche se questa sarà un'impresa difficile per lui.

Adolfo bacia Rosa e fa una proposta a Marta

Nelle puntate de Il Segreto, che andranno in onda nella settimana prossima, vedremo Marta indagare su suo padre, dato che sembrerà serbare un misterioso segreto. La ragazza si recherà da Pablo e Urrutia in fabbrica per chiedere maggiori lumi. Successivamente, Marta si ritroverà a fare i conti con la vicinanza tra Rosa e Adolfo. Quest'ultimi, difatti, continueranno a fare le loro passeggiate in riva al fiume.

I due arriveranno anche a scambiarsi un bacio appassionante, ma saranno sorpresi da Manuela.

Dopo essere stata colta in flagrante, Rosa non vorrà più andare all'appuntamento con Adolfo e chiederà a sua sorella di consegnargli un messaggio da parte sua. Quando Adolfo vedrà Marta le farà una proposta che la turberà moltissimo. Successivamente, la sorella di Rosa si renderà conto di non poter più far finta di non provare nulla per il ragazzo e arriverà al punto di sperare che suo padre la faccia partire per Bilbao.

Il Segreto, Donna Francisca determinata a rimanere nascosta

L'arrivo di Ramon a Puente Viejo desterà molti sospetti in Pablo, il quale sarà fermamente convito che l'uomo sia stato mandato per un controllo mirato.

Nel frattempo, Donna Francisca si mostrerà decisa a nascondere la sua presenza a Puente Viejo e lo ribadirà a Isabel. Quest'ultima però si comporterà in modo talmente strano da insospettire i suoi figli Adolfo e Tomas.