Prosegue in prima serata su Rai 1 l'appuntamento con la fiction Vivi e lascia vivere che vede protagonista la bravissima Elena Sofia Ricci nei panni di Laura, una donna che decide di reinventarsi e di dare una svolta alla sua vita. La serie ha conquistato fin dal primo momento il gradimento del pubblico della rete ammiraglia Rai e adesso si attende con trepidazione la messa in onda della seconda puntata in programma il 30 aprile, durante la quale vedremo che Laura sarà costretta a chiedere di nuovo aiuto a Toni.

Vivi e lascia vivere, le anticipazioni della seconda puntata: Giada se ne va di casa

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla seconda puntata di Vivi e lascia vivere composta dagli episodi 3 e 4, rivelano che per Laura sarà fondamentale l'aiuto prezioso di Toni, un amico di vecchia data che le darà una mano nell'avviare la sua nuova attività.

Peccato, però, che i risultati non saranno quelli sperati e in un primo momento la donna farà una grande fatica a far quadrare tutto.

Come se non bastasse poi, la Ruggero scoprirà che la sua amica Marilù le sta mentendo: tuttavia non la lascerà da sola, anzi la coinvolgerà all'interno del suo nuovo progetto. E poi ancora le anticipazioni di questa seconda puntata del 30 aprile rivelano che Toni si impegnerà per cercare di fare una sorpresa alla famiglia di Laura, ma ci sarà un colpo di scena inaspettato.

Giada, infatti, si lascerà andare a delle confessioni inattese che sua madre e i suoi fratelli ignoravano del tutto. Dopo queste rivelazioni, la ragazza deciderà di andare via di casa. Un durissimo colpo per Laura, la quale ancora una volta si ritroverà costretta a chiedere aiuto a Toni, per cercare di risolvere la situazione.

Debutto record per la nuova fiction Vivi e lascia vivere di Rai 1: oltre 7 milioni di spettatori

In attesa di vedere in onda questa seconda puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, il responso auditel del primo appuntamento trasmesso giovedì 23 aprile in televisione è stato a dir poco positivo. La nuova fiction di Rai 1 ha sbancato gli ascolti del prime time, portandosi a casa una media di oltre 7.1 milioni di fedelissimi spettatori e arrivando così alla soglia del 26% di share con picchi di oltre il 29% durante la messa in onda.

Un risultato a dir poco strepitoso per la serie, che conferma l'elevato gradimento del pubblico verso questo prodotto che ha saputo intercettare il gradimento degli spettatori da casa. Sui social i complimenti sono rivolti in particolar modo alla protagonista Elena Sofia Ricci, la quale ancora una volta ha dato testimonianza della sua bravura e del suo carisma nell'interpretare personaggi anche molto differenti tra di loro.