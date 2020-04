La nuova stagione della soap opera Il Segreto cominciata da poco sulla rete ammiraglia Mediaset, sta già facendo emozionare i telespettatori. Nei prossimi appuntamenti italiani, la new entry Marta Solozabal (Laura Minguell) darà avvio ad una vera e propria messinscena per non deludere la sorella Rosa (Sara Sanz). La figlia di Don Ignacio (Manuel Regueiro) nonostante non riuscirà a fare a meno di Adolfo de Los Visos (Adrian Pedraja), deciderà di lasciarlo. La primogenita del Solozabal per far capire al fratello di Tomas di non voler sapere più nulla di lui architetterà un piano con la complicità di Ramon (Pablo Gomez-Pando) e della governante Manuela.

Precisamente nel capitolo numero 2.198, Marta darà un bacio al cugino sotto lo sguardo del figlio minore della marchesa Isabel con l’obiettivo che il giovane finisca per odiarla.

Il Segreto spoiler: Ignacio vieta a Rosa di uscire di casa, Marta capisce di amare Adolfo

Nelle puntate andate in onda sull'emittente televisiva Antena 3 a novembre 2019 e che il pubblico vedrà in Italia nelle prossime settimane di programmazione, una nuova protagonista si troverà in difficoltà. Gli spoiler anticipano che tutto avrà inizio quando Ignacio verrà a conoscenza che sua figlia Rosa sta frequentando di nascosto Adolfo.

Il Solozabal non riuscendo proprio ad accettare il fatto che una delle sue figlie abbia intrapreso una relazione con un de Los Visos, metterà in pratica le cattive maniere. L’uomo d’affari proibirà a Rosa di uscire di casa, e inviterà la sua governante Manuela a tenerla d’occhio. A questo punto Marta accetterà di aiutare la sorella, presentandosi più volte a degli appuntamenti di Adolfo per fargli avere dei messaggi.

La Solozabal con il passare dei giorni si renderà conto di provare qualcosa nei confronti del fratello di Tomas, al tal punto che arriverà a confessare i suoi sentimenti proprio a Manuela. La situazione prenderà una brutta piega, quando Adolfo si accorgerà che la donna giusta per lui è proprio Marta.

La primogenita del Solozabal si sente in colpa dopo aver baciato il fratello di Tomas

Convinto di amare la sorella di Rosa e Carolina, il de Los Visos si confiderà con Tomas.

Quest’ultimo però, apprenderà anche che suo fratello è turbato per il fatto che Rosa soffrirà sicuramente a causa della sua inaspettata decisione. Nonostante ciò il figlio minore di Isabel non potrà dire alla Solozabal di aver capito di non avere più interesse per lei, poiché la giovane continuerà ad essere sottomessa dal padre. A questo punto Adolfo vedrà nuovamente Marta per metterla al corrente della sua scelta, e si avvicineranno ancora di più. Quest’ultima si scambierà un bacio appassionato con il fratello di Tomas, ma in seguito sarà assalita dai sensi di colpa per aver tradito la sorella.

Dopo aver riflettuto a lungo e aver capito di aver sbagliato a comportarsi male nei confronti di Rosa, deciderà di prendere le distanze da Adolfo in modo definitivo. La primogenita di Ignacio smetterà di considerare il de Los Visos quando sua sorella le dirà di non voler rinunciare per nessun motivo allo stesso, pur avendo appreso che non vuole rivederla.

Il figlio minore di Isabel sorprende Marta baciare Ramon, Rosa costretta a partire

Non si farà attendere un colpo di scena che coinvolgerà Marta: quest’ultima farà invitare da Manuela il fratello di Tomas a recarsi nel luogo in cui erano soliti vedersi per farsi sorprendere in compagnia di Ramon.

Quest’ultimo farà la corte alla sorella di Rosa e Carolina, pur essendo un suo cugino di terzo grado. Marta quando si accorgerà dell’arrivo di Adolfo, bacerà il parente in modo da convincere una volta per tutte il suo spasimante a concentrarsi soltanto su Rosa. Il piano di Marta inizierà a dare i suoi frutti, visto che il figlio minore della marchesa Isabel con il cuore spezzato se ne andrà via senza chiedere delle spiegazioni alla donna che ama. Intanto per Rosa non sarà affatto semplice tornare al fianco di Adolfo, poiché continuerà a fare i conti con l’ira del malvagio padre, che su tutte le furie arriverà ad ordinarle di recarsi a Bilbao.