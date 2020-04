In occasione dell'evento speciale The Disney Family Singalong, andato in onda il 16 aprile negli Stati Uniti sul canale ABC, il cast del celebre musical della Disney High School Musical ha organizzato una reunion per i suoi fan. All'appello mancava però uno dei protagonisti: Zac Efron. Non si tratta però di un'assenza in polemica con gli ex compagni di scena, ma di una partecipazione resa impossibile a causa dei problemi di connessione internet della casa in cui l'attore sta passando l'isolamento forzato.

ABC e lo speciale The Disney Family Singalong

In tempi di quarantena i canali televisivi, e in generale tutti i media, cercano di trovare il modo per intrattenere il loro pubblico e rendere così più piacevole la permanenza a casa. Ecco perché il canale ABC ha deciso di lanciare lo speciale canoro The Disney Family Singalong, andato in onda negli Stati Uniti nella serata del 16 aprile. A cantare i celebri brani targati Disney sono stati ospiti del calibro di Christina Aguilera, Ariana Grande e Michael Bublè.

Uno dei momenti più attesi dai fan è stato senza dubbio quello della reunion del cast di High School Musical.

Il cast di High School Musical canta 'We're all in this together'

Uscito nel 2006, High School Musical è stato uno dei film musicali della Disney più amati dal pubblico: nell'anno della sua uscita la colonna sonora è stata la più venduta negli Stati Uniti, e il successo ha portato anche alla realizzazione di due sequel usciti rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

Ecco perché i fan hanno accolto con grande gioia la notizia di una reunion, seppur virtuale. In collegamento dalle proprie abitazioni, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Lucas Grabeel e Monique Coleman hanno cantato uno dei brani più famosi del film: "We're all in this together". Non poteva passare però inosservata l'assenza di uno dei protagonisti principali, l'attore Zac Efron.

Zac Efron spiega il motivo dell'assenza

Pur non avendo cantato insieme ai colleghi, Zac Efron ha comunque fatto la sua comparsa nella clip introduttiva della performance. "Spero che siate sani e salvi e che stiate facendo del vostro meglio durante questo periodo che non ha precedenti" ha detto l'attore, ricordando come in questa situazione siamo dentro tutti insieme, con chiaro riferimento alla canzone "We're all in this together".

Alcuni fan avevano visto in questa scelta una presa di distanza da parte di Efron verso il personaggio che lo ha reso famoso e che ha lanciato la sua carriera.

Timori che si sono però rivelati infondati. Ryan Seacrest, conduttore del The Disney Family Sing Along, ha infatti spiegato il motivo dell'assenza di Efron: a quanto pare, nella casa in cui l'attore sta trascorrendo questo periodo di isolamento forzato la connessione non è delle migliori, pertanto sarebbe stato impossibile per lui riuscire a collegarsi.