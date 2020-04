Le trame delle puntate de Il Segreto, in onda dal 27 aprile al 2 maggio annunciano che ci saranno molte novità. In particolare, Matias Castaneda (Ivan Montes) si avvicinerà sempre di più ad Alicia Urrutia, con la quale condivide gli stessi ideali, tanto che Marcela Del Molino comincerà ad insospettirsi. Infine, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) prenderà alloggio dalla marchesa Isabel a La Habana.

Il Segreto anticipazioni dal 27 aprile al 2 maggio: Matias e Marcela sempre più in crisi

Le anticipazioni della soap opera, riguardanti le puntate in onda da lunedì 27 aprile a sabato 2 maggio, rivelano che tutti gli occhi saranno puntati su Marcela, che si rivelerà sempre più insofferente alla presenza di Matias dopo il suo ritorno dalla galera.

Il Castaneda, infatti, dimostrerà di essere freddo nei confronti della giovane moglie. Dall'altro canto, Tomas diventerà sempre più geloso della locandiera, che però deciderà di allontanarlo per la tranquillità famigliare. Nel frattempo, gli operai della miniera protesteranno per le loro condizioni di lavoro, tanto che Adolfo chiederà ad Isabel di promuovere alcuni miglioramenti. Allo stesso tempo, Pablo capirà che Ramon si trova in fabbrica per controllare la produzione ed annotare i comportamenti sbagliati.

Rosa e Adolfo si baciano, Marta vuole lasciare Puente Viejo

Dagli spoiler de Il Segreto, si evince che Tomas andrà a fare una visita a Marcela alla locanda, mentre Isabel sarà in agitazione per la comparsa di un misterioso personaggio a La Habana. Intanto, Manuela vedrà Adolfo e Rosa baciarsi alla Villa, tanto che quest'ultima cercherà di convincere la serva a non raccontare nulla di quanto visto. Poi, la Solozabal cercherà di depistare i sospetti, inviando Marta all'incontro con il De Los Vivos.

In questo frangente, la giovane non riuscirà a tenere a bada i sentimenti che prova per lui, tanto da voler lasciare Puente Viejo il prima possibile. Ignacio, invece, rimarrà alquanto turbato sugli aneddoti raccontati da Ramon durante una cena. Poi, l'uomo d'affari farà una scelta che non sarà condivisa dalle sue figlie. Intanto, Marcela non riuscirà a dimenticare i baci scambiati con l'amante, tanto da mostrarsi insofferente nei confronti di Matias, troppo preso dalla sua battaglia politica.

Isabel accoglie Francisca a La Habana

Successivamente, tutte le attenzioni saranno rivolte sull'arrivo di Francisca come ospite di un'ala de La Habana. La Montenegro pregherà Isabel di non fare menzione a nessuno della sua presenza a Puente Viejo, mentre Mauricio vedrà Marcela e Matias sempre più distanti, tanto da voler scoprire i motivi del loro allontanamento. Ignacio, invece, apparirà molto contento del lavoro svolto da Ramon. Poi, il Solozabal racconterà alle figlie i motivi che lo avevano spinto a stare lontano dalla sua famiglia. Infine, i telespettatori scopriranno che la matrona ha un piano per ritornare la padrona di Puente Viejo, tanto da chiedere la complicità di Isabel.