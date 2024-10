Zafer si dirigerà da Gulendam stringendo a sé un grosso cuore di stoffa nelle prossime puntate de La Rosa della vendetta, ma perché lo farà?. Le anticipazioni raccontano che la donna verrà a sapere del ricovero di sua figlia e andrà a trovarla in ospedale, ma Armagan le impedirà di entrare nella stanza. Il ragazzo dirà alla madre che Gulendam soffrirebbe troppo nel vederla e la inviterà ad andare via. Nel frattempo Gulcemal legherà Mert a un albero e farà credere a tutti che l'uomo verrà giustiziato. In realtà procurerà a Mert un taglio sulla mano per punirlo.

Armagan si avvicina a Gulendam

Gulendam si troverà in ospedale dopo essersi tagliata le vene e implorerà Armagan di mettersi in contatto con Mert. Farà di tutto per tranquillizzare Gulendam, anche se Gara al telefono gli dirà che Gulcemal potrebbe essere sul punto di effettuare un'esecuzione. Tra Gulendam e Armagan nascerà un bel rapporto, perché entrambi si renderanno conto di essere vittime di Zafer. I due si chiariranno e Armagan starà vicino alla sua sorellastra, evitando di riferirle quello che Gara gli ha detto al telefono. Zafer sarà ancora ricoverata in ospedale e quando verrà a sapere del ricovero di sua figlia, si dirigerà al suo reparto per vederla e parlare con lei. In corridoio, però, ci sarà Armagan che manderà via sua madre, dicendole che vederla potrebbe fare solo del male a Gulendam.

La donna stringerà a sé un grande cuore di stoffa e, dopo aver insistito, si renderà conto di non essere la benvenuta e tornerà nella sua stanza. Zafer non potrà fare a meno di notare anche la presenza di un'altra donna, Gara, che però starà bene attenta a voltarle le spalle per non farsi riconoscere.

Mert ha molta paura di Gulcemal

Nel frattempo, dopo aver saputo che Mert è l'ex fidanzato di Deva, Gulcemal sarà sul punto di ucciderlo, ma non lo farà. Il protagonista costringerà suo cognato a fare da testimone a lui e Deva, che firmeranno i documenti del matrimonio dopo aver avuto una lunga discussione. Gulcemal e Deva diventeranno marito e moglie, ma per loro non ci sarà la cerimonia che avevano sognato.

I due si sposeranno sul luogo dello scontro con Mert e poi torneranno a casa, dove Ibrahim aspetterà sua figlia con la polizia. L'uomo pretenderà che Deva torni con lui, ma Gulcemal lo gelerà mostrandogli i documenti del matrimonio: Deva è diventata sua moglie e da quel momento in poi starà con lui. Ibrahim sarà molto duro con la figlia, e le dirà che non ha più un padre e una casa. La donna sarà disperata, anche perché quando tornerà a casa con Gulcemal, lui sarà tutt'altro che amorevole con lei. Il figlio di Zafer farà di tutto per mostrare il suo lato più spietato, e dirà a Deva di essere nuovamente cattivo a causa sua e delle sue bugie. Nel frattempo, Mert sarà legato a un albero per punizione e implorerà Gara di tagliare le corde, ma la donna si rifiuterà di aiutarlo.

Mert tremerà all'arrivo di Gulcemal e dei suoi uomini perché sarà sicuro che di lì a poco verrà ucciso. Il marito di Deva aggredirà Mert costringendolo a urlare più che può. In questo modo, Deva e Gara sentiranno le urla e penseranno che Gulcemal stia togliendo la vita a suo cognato. In realtà, l'uomo si limiterà a fare un taglio sulla mano di Mert.

Il matrimonio di Deva e Gulcemal

Deva e Gulcemal si sono avvicinati molto e hanno aperto i loro cuori l'uno all'altra. Deva ha accettato di sposare Gulcemal, per avendo il senso di colpa di non avergli parlato di Mert. I due sono arrivati all'altare molto emozionati ed erano sul punto di scambiarsi le promesse, quando Gulcemal ha ricevuto una telefonata e ha lasciato l'altare per correre da Zafer.

L'uomo ha pensato che la salute di sua madre stesse peggiorando rapidamente, ma è stato solo ingannato. Zafer era in netta ripresa e gli ha raccontato che Mert è l'ex fidanzato di Deva. Nel sapere che la sua fidanzata gli ha mentito per molto tempo abitando con Mert a casa sua, Gulcemal è andato su tutte le furie e ha perso la fiducia in lei.