Tarik sarà furioso con Banu quando scoprirà che la donna ha messo una microspia nella borsa di Fehime per conto di Emir. Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love rivelano che Tarik non la perdonerà. "Hai venduto i miei genitori", le dirà, accusandola di non averlo mai amato. Banu tenterà di difendersi, ma Tarik non vorrà sentire ragioni: "Non dire mai più che mi ami". Il fratello di Kemal si sentirà ingannato da Banu e la chiuderà a chiave nella camera per impedirle di comunicare con Emir.

Il rapimento di Deniz e la soffiata di Banu

L'amore per la piccola Deniz riunirà la famiglia Soydere, tanto che Fehime e Huseyin saranno complici del rapimento della bambina. Kemal riuscirà a prendere con sé sua figlia grazie a Zeynep, che lo avvertirà dell'arrivo della polizia, ma non potrà più portare Deniz a Fehime come era stato concordato in precedenza. Soydere resterà da solo con Deniz e si prenderà cura di lei, felice come non mai di poter passare del tempo con la sua bambina. Huseyin e Fehime, invece, saranno costretti a tornare a casa e fare finta di niente. In tutto questo, Banu si sentirà in colpa per aver avvisato Emir del rapimento di Deniz e averlo aiutato a localizzare i genitori di Kemal.

La donna si alzerà da tavola per andare a togliere dalla borsa di Fehime la microspia che aveva piazzato, ma Tarik si accorgerà di tutto e sarà a dir poco furioso con lei. Quando vedrà la microspia, l'uomo capirà che a vendere la sua famiglia a Emir è stata sua moglie e non potrà perdonare un simile tradimento. "Hai venduto i miei genitori", dirà Tarik a Banu, che proverà a spiegargli di non aver avuto altra scelta con Emir.

La rabbia e la delusione di Tarik

"Hai pugnalato tuo marito - dirà Tarik in preda alla rabbia - Non mi hai mai amato". Banu si inginocchierà accanto a Tarik provando a convincerlo del contrario: "Non è vero, ti amo tanto". Tarik sarà fuori di sé e accuserà Banu di averlo ingannato sin dall'inizio per aiutare Emir: "Non dire mai più che mi ami".

Il litigio sarà interrotto dall'arrivo di Fehime, che entrerà nella stanza e chiederà cosa stia succedendo tra Tarik e sua moglie. I due non risponderanno, ma la tensione sarà evidente. Quando Fehime andrà via, Tarik uscirà di casa e chiuderà a chiave Banu nella sua stanza per impedirle di comunicare con Emir.

Tarik e Banu: una storia nata nella menzogna

La storia d'amore tra Banu e Tarik è nata nell'inganno per volere di Emir. Quest'ultimo ha obbligato la sua segretaria a far innamorare di lei il fratello di Kemal per poterlo manipolare. Banu ha iniziato ad affezionarsi davvero a Tarik, tanto che a un certo punto del fidanzamento con lui si è rifiutata di lavorare ancora per Emir. Quest'ultimo non ha permesso alla donna di liberarsi così facilmente di lui e ha continuato a seguire le mosse di Tarik e della sua famiglia grazie a lei.

Banu ama davvero Tarik o sta ancora recitando una parte per far piacere a Emir? Questo non è ancora chiaro, perché la donna si comporta in modo molto ambiguo, ma certamente Banu ha ancora un debole per Emir.