Il Segreto continuerà ad emozionare i fans italiani grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Le trame dei nuovi appuntamenti in onda dal 4 al 9 maggio su Canale 5, svelano che Pablo Centeno lascerà Puente Viejo per il servizio militare. Matias Castaneda, invece, avrà un furioso litigio con Don Filiberto, mentre Ignacio scoprirà la storia tra Rosa e Adolfo De Los Vivos.

Il Segreto, anticipazioni 4-9 maggio: Pablo parte per la leva militare, Onesimo torna a Puente Viejo

Le anticipazioni della soap opera 'El Secreto de Puente Viejo', relative alle puntate che saranno trasmesse da lunedì 4 fino a sabato 9 maggio su Canale 5, svelano che Ignacio si recherà a casa della marchesa Isabel per offrirle il suo aiuto con i minatori in sciopero.

Ma la donna rifiuterà di scendere a patti con gli operai, mentre Alicia riprenderà a studiare dopo aver discusso con Matias. Manuela, nel frattempo, convincerà Marta a non illudere Ramon, in quanto sembra molto innamorato di lei. Pablo, invece, si accingerà a partire per il servizio militare, mentre la De Los Vivos licenzierà venti minatori che hanno aderito allo sciopero proclamato dal Castaneda. Per questo motivo, Inigo, Adolfo e Tomas temeranno per l'incolumità della madre. Infine, Onesimo ritornerà all'improvviso a Puente Viejo, sconvolgendo Dolores, mentre Centeno saluterà tutti quanti prima di partire per la leva militare.

Marta e Rosa preoccupate per Carolina

Stando agli spoiler de Il Segreto in onda prossima settimana, si evince che Carolina apparirà dispiaciuta per la partenza di Pablo, mentre Rosa pregherà Marta di andare all'appuntamento con Adolfo al suo posto. I minatori impauriti, invece, decideranno di tornare in miniera. Ramon, nel frattempo, farà un giro d'ispezione all'interno della fabbrica, mentre il De Los Vivos inviterà Rosa a teatro, nonostante il parere contrario della sorella.

All'emporio, Dolores obbligherà Onesimo a cercarsi un lavoro per mantenersi dopo il suo ritorno dalla Germania. Le due sorelle Solozabal, intanto, saranno preoccupate per Carolina, che dimostrerà un atteggiamento morboso nei confronti di Centeno.

Ignacio scopre la storia tra la figlia e Adolfo, Matias litiga con Don Filiberto

Ignacio farà delle scorte di materia prima, in quanto ha paura che gli scioperi possano rallentare la produzione.

Intanto, la marchesa Isabel disapproverà il comportamento di Francisca, la quale continuerà ad apostrofarla come una serva. Nonostante questo, le farà da prestanome per comprare i territori, che prima erano stati incendiati da Fernando. Adolfo e Tomas, invece, cominceranno ad avere dei dubbi sulla loro madre, mentre Don Filiberto rimprovererà Matias, tanto da scatenare la sua furia. Allo stesso tempo, Ramon chiederà a Marta il permesso di scriverle durante la sua assenza. A teatro, Ignacio scoprirà Rosa in atteggiamenti intimi con Adolfo, tanto da andare su tutte le furie. Il Solozabal apparirà irremovibile nella sua decisione, tanto che Manuela cercherà di farlo ragionare, sebbene invano.

Francisca chiede notizie di Raimundo

Onesimo non riuscirà a trovare lavoro, mentre Inigo inviterà la marchesa Isabel ad adeguarsi alle disposizioni dei minatori. Marcela, invece, apparirà sempre più distante da Matias. A La Habana, Francisca chiederà notizie di Raimundo alla De Los Vivos. Ma ecco, che quest'ultima mentirà sull'arrivo dell'Ulloa alla tenuta. Rosa, intanto, sarà messa in castigo da suo padre, tanto che Adolfo farà una telefonata alla Villa in cerca di sue notizie. Infine, Cosme chiederà perdono al Castaneda per non aver portato avanti lo sciopero.