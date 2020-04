Prosegue l'appuntamento con gli episodi di 'Una vita' (titolo originale Acacias 38), la famosa e amata soap opera spagnola di Canale 5 con protagonisti Daniel Tatay, Alba Gutierrez, David Muro e arrivata in Italia nel 2015. Le anticipazioni che riguardano le puntate che verranno trasmesse la prossima settimana, vale a dire da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, sono ricche di novità e colpi di scena che intratterranno il pubblico di sempre. Fra questi, gli spoiler mettono in evidenza le scuse di Lucia a Telmo, il confronto fra quest'ultimo ed Eduardo, la nuova vita di Bellita e Josè nel quartiere, la venuta di Cinta ad Acacias e i pettegolezzi sul conto di Genoveva.

Lucia chiede scusa al Martinez

Il Martinez non riesce a capire per quale motivo Ursula gli abbia sempre tenuto nascosto l'esistenza di Mateo nelle tante lettere scritte per renderlo partecipe degli sviluppi a Calle Acacias. L'ex religioso pretende delle valide spiegazioni da parte della perpetua e fa cadere il discorso anche sul prepotente marito della Alvarado, Eduardo Torralba. Intanto Josè e Bellita iniziano ad ambientarsi alla vita nel quartiere e sono immensamente felici quando all'improvviso ricevono la visita di Cinta, la loro figlia che studia in un collegio fuori città.

La ragazza, infatti, ha intenzione di trascorrere qualche tempo ad Acacias per sfuggire ad una pericolosa epidemia influenzale diffusasi nel collegio. La Alvarado chiede scusa a Telmo per non avergli creduto tanti anni prima sul furto dell'eredità dei marchesi di Valmez, ma, nello stesso tempo, chiede all'ex religioso di lasciarla in pace e di non cercarla più. Dopo avere affrontato Eduardo, incontrato casualmente, il Martinez affronta anche l'Alday, il quale gli rivela di essere molto felice assieme alla sua nuova moglie, Genoveva Salmeron.

Rosina e Liberto tornano signori

Samuel annuncia a Telmo che sarebbe contento se tra i due nascesse un'amicizia e lo rassicura sul fatto di non avere doppi fini e alcuna intenzione di mettergli i bastoni fra le ruote come in passato. I coniugi Dominguez sono preoccupati, in quanto credono che Cinta stia nascondendo qualcosa, ma è Arantxa ad accorgersene prima di loro. Frattanto Felicia e Susana continuano a parlare male della Salmeron, credendo che la nuova moglie dell'Alday sia una poco di buono.

Liberto e Rosina vengono a sapere che finalmente è stata smantellata la cellula terroristica dalla quale si nascondevano fingendosi domestici. I due, dunque, ricominciano ad essere signori e, in particolare, la signora Séler riceve un'importante onorificenza dalla casa reale. L'Alday, mortificato per le malelingue diffusesi sul conto di Genoveva, fa di tutto, affinché la moglie venga accettata dagli abitanti di Acacias.

'Una Vita' va in onda su Canale 5 tutti i giorni, ad eccezione della domenica, a partire dalle ore 14:10.