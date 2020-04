La tredicesima stagione de Il Segreto regalerà degli appassionanti colpi di scena agli amanti della soap opera. Le trame spagnole, in onda prossimamente su Canale 5, si soffermano su Francisca Montenegro interpretata dall'attrice Maria Bouzas. La matrona, in particolar modo, deciderà di nascondersi nella tenuta della marchesa Isabel de Los Vivos prima di tornare ad essere la signora di Puente Viejo.

Il Segreto: Raimundo torna per ritrovare Francisca

Le nuove anticipazioni della soap opera spagnola, svelano che nelle prossime settimane si assisterà al ritorno di Francisca a Puente Viejo dopo un salto temporale di quattro anni.

Tutto inizierà quando, Raimundo (Ramon Ibarra) giungerà all'improvviso alla locanda in cerca di sua moglie. In questo frangente, il vecchio locandiere rivelerà a Marcela che la Montenegro l'aveva lasciato senza fornirle una spiegazione plausibile. Proprio per questo motivo, l'Ulloa aveva deciso di tornare nel paesello con la speranza di ricontrarla. Inoltre, l'uomo chiederà persino aiuto al nuovo proprietario dalla Villa, Ignacio. Peccato, che poi si debba arrendere all'evidenza, tanto da ritornare nuovamente sui suoi passi.

Isabel ospita la Montenegro in un'ala de La Habana

Stando agli spoiler de Il Segreto, si evince che Isabel chiederà alla domestica Antonita di preparare una camera, in quanto ha deciso di ospitare un ospite in un'ala nascosta de La Habana. Inoltre, l'aristocratica dirà alla serva di non farne parola con nessuno, tanto meno ad Adolfo e Tomas. Di conseguenza, la de Los Vivos farà in modo che i figli non siano presenti all'arrivo della misteriosa persona.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Francisca nascosta da un cappuccio giungerà alla porta della nobildonna. Durante l'incontro, la Montenegro ringrazierà la marchesa di aver accettato di nasconderla al suo arrivo a Puente Viejo. I telespettatori di Canale 5, a questo punto, scopriranno che Isabel non è altro che la moglie del cugino di Salvador Castro, il terribile marito della moglie di Raimundo.

La matrona comunica alla marchesa di voler riprendersi la Villa

Col passare delle puntate, la Montenegro dichiarerà di voler tornare in pubblico, solo quando avrà riavuto il prestigio di un tempo. Inoltre, la matrona si dimostrerà riconoscente nei confronti della marchesa per aver comprato le terre a suo nome, tanto da comunicarle che prima o poi ritornerà in possesso della Villa, ora acquistata ad un prezzo stracciato da Ignacio. Alla fine, si scoprirà i motivi che hanno costretto Francisca a nascondersi in un'ala nascosta de La Habana, l'ex tenuta di Fernando. Possiamo svelare, che la moglie di Raimundo si era macchiata le mani di sangue prima del suo ritorno a casa.