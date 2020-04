Mariavittoria Cozzella, alias Dora de Il Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista al sito TV Serial in cui ha raccontato come sta vivendo questi giorni di "reclusione" e non solo.

L'attrice ha anche fatto un piccolo spoiler sulle prossime puntate della soap che andranno in onda a breve. In particolar modo, la protagonista dell'intervista ha fatto riferimento a belle novità nella soap per il personaggio di Paola. Inoltre, l'attrice ha cercato di mandare un messaggio positivo a tutti i fan che la seguono, nella speranza che questo brutto periodo passi in fretta per tutti.

Come sta affrontando Mariavittoria questo periodo

Nel corso dell'intervista a TV Serial, l'attrice che interpreta Dora nel Il Paradiso delle signore ha spiegato come sta impegnando le sue giornate, cercando di sentirsi sempre impegnata a fare qualcosa e per non lasciarsi andare. Tra le tante cose, sta cucinando, rassettando la casa, sta suonando l'ukulele, strumento che l'ha sempre appassionata e sta suonando anche un po' la pianola. Inoltre, sta cercando di non trascurarsi e di fare regolare attività fisica, almeno una volta al giorno.

La Cozzella, poi, ha spiegato di essere molto in contatto con tutte le sue colleghe, specie le donne. Grazie al gruppo Whatshapp che hanno creato, infatti, si divertono spesso a chiacchierare e a fare delle videochiamate.

Spoiler sul Paradiso delle signore

A proposito della serie, Mariavittoria ha detto di sentire molto la mancanza del set e di tutta la sua routine.

Inoltre, le è stato chiesto come si sarebbe comportata Dora se avesse dovuto affrontare un periodo del genere.

In merito a questo, l'attrice ha detto: "Più o meno avrebbe fatto come me. Avrebbe cucinato molto e avrebbe sentito le amiche, ma sarebbe stata triste perché non avrebbe potuto incontrare il suo principe azzurro".

Poi la Cozzella ha fatto qualche piccolo spoiler in merito alle prossime puntate, dicendo: "Ci sarà una bella novità per la nostra piccola Paola Galletti, ma non posso dire niente di più".

La ragazza è sembrata estremamente felice e sorridente nel fare questo annuncio, per tale ragione, pare proprio si tratterà di una novità positiva.

Messaggio di positività

Nella parte conclusiva dell'intervista, infine, l'artista ha voluto salutare i fan con un grido di positività. A suo avviso, infatti, in questo periodo così difficile per tutti, bisognerebbe sforzarsi a mandare sempre messaggi felici alle persone che ci circondano. Se tutti facessimo in questo modo, entreremmo sicuramente in un circolo virtuoso in cui prevarrebbero ottimismo e positività, cose assolutamente fondamentali in questo momento.

In sostanza, secondo Mariavittoria Cozzella, è importante tenersi sempre occupati con qualcosa.