Una vita nei prossimi episodi si vedrà l'uscita di scena di Celia ed un cambiamento radicale delle storie. Le anticipazioni relative alle puntate di Acacias 38 relative dal 20 al 24 aprile, rivelano che la Alvarez Hermoso morirà cadendo dalla finestra di casa Palacios. Nel frattempo, Ramon trascorrerà dieci anni in prigione con l'accusa di aver ucciso la donna, mentre nel quartiere arriveranno i Pasamar che gestiranno il ristorante Il Secolo XX. Infine, oltre ai Pasamar nel quartiere arriveranno anche i Dominguez e Genoveva Salmeron, la nuova consorte di Samuel Alday.

Acacias 38, Celia muore cadendo da una finestra

Le anticipazioni Acacias 38 dal 20 al 24 aprile, rivelano che Lucia crederà che Telmo le abbia rubato tutta l'eredità trasferendo il denaro sul conto dell'Ordine del Cristo Giacente. La giovane, a quel punto, deciderà di lasciare il quartiere, ma un triste evento la sconvolgerà. La Alvarado apprenderà che sua cugina Celia è morta cadendo dalla finestra di casa Palacios al termine di una discussione con Ramon. Accanto al corpo dell'Alvarez Hermoso verrà ritrovato un coltello.

Dieci anni dopo la morte di Celia, ad Acacias tutto è cambiato, Ramon ha trascorso tutto questo tempo in prigione accusato della morte della donna, mentre Felipe non riuscendo ad elaborare il lutto non fa altro che ubriacarsi e passare il suo tempo con donne di facili costumi. Nel frattempo, Lolita ha realizzato un suo sogno aprendo una bottega alimentare, mentre Servante e Fabiana gestiscono la pensione Buena Noche sorta dove c'era la sartoria di Susana, ormai in pensione.

Acacias 38, trame 20-24 aprile: Samuel torna nel quartiere con la nuova consorte Genoveva

Le trame Acacias 38 dal 20 al 24 aprile, ci dicono che il quartiere è molto cambiato e lì dove sorgeva La Deliciosa, sorge ora il ristorante Il Nuovo secolo XX gestito dalla famiglia Pasamar. Nel frattempo, Jacinto e Marcelina diventati marito e moglie hanno cambiato completamente le loro vite diventando portinaio lui ed edicolante lei.

In tutto questo, Antoñito venderà l’appartamento del padre ai Dominguez che giungeranno così nel quartiere insieme alla loro domestica Arantxa. Intanto, Casilda, Rosina e Liberto invertiranno i ruoli sociali al cospetto di un funzionario del comune. Per quale motivo metteranno in atto questa messinscena? Poco dopo, Samuel tornerà ad Acacias insieme alla sua nuova consorte Genoveva Salmeron. Il giovane nonostante il nuovo matrimonio proverà ad avere un buon rapporto con la sua ex Lucia, la quale ha sposato Eduardo Torralba ed è diventata madre di Mateo ed ha assunto Ursula per educarlo.

Aciacias 38: Le vicine non accettano Genoveva

Nei prossimi episodi di Una Vita, José Miguel escogiterà un piano per far sì che sua moglie Bellita non si renda conto che gli spagnoli l'hanno dimenticata. L'uomo pagherà alcuni giovinotti affinché applaudano la consorte ogni qual volta esce di casa. La cantante, però, inizierà a sospettare qualcosa e metterà sotto torchio la povera Aranxta affinché le dica cosa sta accadendo. Nel frattempo, le vicine non accetteranno di buon grado Genoveva, la quale darà l'impressione di essere un po' troppo frivola per essere una signora e di non sapersi comportare.

La Salmeron, dopo un po' di tempo, non sopportando più le chiacchiere delle vicine su di lei, giurerà al marito che farà di tutto per essere accettata da loro. Intanto, sarà chiaro a tutti che Lucia non è affatto felice al fianco di suo marito Eduardo mentre José Miguel e Bellita menzioneranno la loro unica figlia, Cinta che studia in un collegio per signorine.