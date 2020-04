Francesca Del Fa, in arte Irene Cipriani nel Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista a TV Serial nella quale ha accennato qualcosa su ciò che vedremo nelle prossime puntate della soap opera RAI e non solo. L'attrice, infatti, ha parlato anche della sua quarantena e di come sta impegnando il tempo libero. Nel caso specifico, ha detto di cimentarsi molto nella cucina, che da sempre è un suo punto debole.

Inoltre, ha anche riscoperto la passione per la scrittura. La protagonista dell'intervista ha ammesso, poi, di sentire molto la mancanza del set e di tutte le abitudini che aveva prima che subentrasse la necessità di stare in quarantena.

La quarantena di Francesca Del Fa

Nel corso dell'intervista, Francesca De Fa ha detto di essere molto impegnata con la cucina. Dato che è sempre stata una frana in questo settore, la donna ha ammesso di dedicare molto tempo a questa attività nella speranza di imparare qualcosa. Il tempo libero che ha a disposizione, però, è davvero tanto, sta di fatto che ha detto di cimentarsi molto anche nella scrittura, che invece è sempre stata una tra le sue più grandi passioni. Non appena ne sente la necessità, quindi, scrive tutto quello che le passa per la testa, prestando particolare attenzione alla sfera emotiva.

In seguito, la protagonista ha parlato di cosa le manda della sua vita antecedente la quarantena ed ha ammesso di sentire il bisogno di tutto.

Qualche piccolo spoiler sulle prossime puntate del Paradiso delle signore

Le manca addirittura la sveglia alle 5 del mattino per iniziare a girare, oppure il tornare a casa la sera alle 19.00 e cimentarsi nello studio del copione per il giorno dopo. Inoltre, sta sentendo anche molto la mancanza di tutti i suoi colleghi anche se, grazie ad una chat di gruppo, riesce a parlare con tutti.

Dopo un po', la Del Fa è passata a fare qualche piccola anticipazione su quello che vedremo nelle prossime puntate del Paradiso delle signore. Nel caso specifico, l'attrice ha detto di non poter anticipare molto, tuttavia ha svelato un particolare su Irene Cipriani: "In questo periodo si scoprirà un suo vizietto". L'artista, però, non ha voluto rivelare di cosa si tratta.

Il messaggio per i fan

Infine, nella parte conclusiva dell'intervista, Francesca ha mandato un messaggio a tutti i fan della soap opera.

In particolar modo, ha esortato tutte le persone che la seguono a prendere questo momento complesso anche come un'occasione di riscoperta delle cose semplici. La donna ha detto: "Un momento in cui ci è stato concesso del tempo". Inoltre, l'attrice ha concluso il suo intervento spronando i telespettatori ad investire questo tempo libero anche per guardare di più la soap.