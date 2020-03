Selvaggia Lucarelli, opinionista e scrittrice, da tempo impegnata nella lotta contro il cyberbullismo, nei giorni in cui le persone dovrebbero stare chiuse in casa, senza uscire se non estremamente necessario, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 740.000 followers, uno scatto con riferimenti a Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi è stato accusato dall'opinionista di 'Ballando con le Stelle' di aver ospitato a casa sua il suo personal trainer, nonostante il decreto che vieta di uscire da casa, se non per emergenza o motivi di lavoro.

Selvaggia Lucarelli e il post contro Fabrizio Corona

Nel post pubblicato dall'opinionista del programma di Rai 1 sul suo profilo Instagram, la didascalia è stata la seguente: "Gli italiani che se ne fregano." Qui sotto quanto pubblicato da Selvaggia Lucarelli.

Nelle immagini viene riportato un articolo che descrive brevemente la vicenda. Fabrizio Corona, nonostante il decreto che invita tutti i cittadini a non uscire di casa, se non per vere emergenze o motivi legati al lavoro, ha ricevuto la visita dell'amico e personal trainer Nathan Martelloni a casa sua.

Oltre alle immagini dell'articolo, la scrittrice di 'Dieci piccoli infami' ha pubblicato il video che immortala Fabrizio in compagnia di Martelloni. I due amici parlano dell'allenamento che dovrà fare a casa. Selvaggia Lucarelli ha condannato questo episodio, così come aveva fatto nei giorni precedenti, accusando Paola Caruso di essere uscita per motivi non urgenti, ma solo per andare al parco con il suo bambino.

La replica di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, dopo aver visto le accuse mosse da Selvaggia Lucarelli, ha deciso di replicare a questo attacco, fornendo una spiegazione su quanto accaduto. L'ex marito di Nina Moric ha pubblicato nelle sue storie Instagram un messaggio a Selvaggia. Dal momento che è stato fatto nuovamente il suo nome, si è sentito in dovere di replicare. Fabrizio si è chiesto come mai la Lucarelli, in un momento di emergenza, non abbia altro da fare, se non parlare di lui.

Corona ha precisato che, oltre ad essere amico di Nathan, il ragazzo svolge come attività lavorativa la professione di personal trainer. Martelloni, pertanto, a detta di Fabrizio, non ha violato alcuna legge, essendosi recato a lavoro, dal momento che Fabrizio Corona, proprio per non infrangere il decreto che impone a tutti di rimanere a casa ed essendo impossibilitato quindi a recarsi fuori per allenarsi, si è rivolto a Nathan.

L'attività di personal trainer, a detta di Corona, è paragonabile quindi a quella di un fisioterapista o di qualunque professionista che, senza violare alcuna regola, si reca al lavoro.

Il messaggio a Selvaggia Lucarelli, termina quindi con questo commento: "Una polemica dunque inutile, dettata dal solito malanimo della signora Lucarelli verso di me. Chissà perché…".