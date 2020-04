Ieri notte, sulla ABC, i fan di Grey's Anatomy hanno assistito all'epilogo della sedicesima stagione del medical drama. Come ormai risaputo, infatti, la produzione è stata costretta ad interrompere la realizzazione di nuovi episodi a causa dell'emergenza sanitaria. La showrunner della serie ha quindi dovuto fare i conti con una situazione del tutto inaspettata che ha rischiato di compromettere la trama della diciassettesima stagione.

Krista Vernoff rielabora il finale di Station 19 per non vanificare la trama di Grey's Anatomy 17

Intercettata dai microfoni di TvLine, Krista Vernoff ha fatto luce su cosa ne sarà della trama che avrebbe dovuto interessare le quattro puntate di Grey's Anatomy mai andate in onda. Se nei giorni scorsi la donna ha rivelato che parte delle scene già girate, ma non ultimate verranno inserite nei primi episodi della diciassettesima stagione, dopo la messa in onda del ventunesimo episodio ha anticipato un ulteriore particolare.

Come risaputo, i numerosi crossover che legano Grey's Anatomy al suo spinoff avrebbero interessato anche le ultime puntate di Station 19. Convinta a non vanificare la trama prevista per alcuni personaggi, la Vernoff ha quindi deciso di modificare parzialmente il finale dello spinoff per evitare di anticipare quanto accadrà durante la prossima stagione televisiva.

Ecco cosa ha dichiarato a tal proposito: "Paradossalmente, quando i fan guarderanno gli episodi 15 e 16 di Station 19, si faranno un'idea di ciò che avevamo programmato per il finale originale di Grey's Anatomy.

E' per questo che abbiamo deciso di rielaborare alcune scene."

La showrunner di Grey's Anatomy sulla 16x21: 'Sembrava un vero finale'

L'emergenza sanitaria, come sottolineato dalla Vernoff, ha quindi spinto gli sceneggiatori a far fronte ad una situazione unica nel suo genere. L'unica soluzione per non anticipare cosa accadrà ai personaggi di Grey's Anatomy nella diciassettesima stagione si è rivelata quella di modificare il finale di Station 19.

Una decisione che la sceneggiatrice ha così commentato: "Questa è la cosa più strana che nessuno di noi abbia mai sperimentato. Dal punto di vista creativo, presenta sicuramente sfide uniche."

Infine, l'erede di Shonda Rhimes ha voluto commentare quanto accaduto nell'improvvisato finale di Grey's Anatomy 16. Sebbene il ventunesimo episodio non fosse stato progettato come una season finale, la trama prevista ha sicuramente regalato ai telespettatori colpi di scena entusiasmanti e un clamoroso cliffhanger per Owen e Teddy.

Queste le dichiarazioni di Krista Vernoff a tal proposito: "Dal momento in cui abbiamo letto la sceneggiatura del ventunesimo episodio, per una fortunata coincidenza, abbiamo capito che sembrava un vero finale di stagione."