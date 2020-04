Ieri sera 19 aprile, sono stati ospiti di Barbara D'Urso, nella trasmissione Live - Non è la D'Urso, diversi esponenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe ha raccontato la sua repentina uscita dalla casa del GF Vip, Antonella Elia il suo rapporto con Pietro e Paola Di Benedetto la sua inaspettata vittoria. Patrick Ray Pugliese e Aristide Malnati hanno rivissuto i momenti più importante della loro esperienza nel reality. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno raccontato la loro nascente storia d'amore, Costantino Della Gherardesca a tal proposito ha ammonito Paolo: "Stai attento a Clizia".

La storia d'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stanno vivendo in maniera intensa il loro rapporto nato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La coppia non è riuscita ancora a vedersi di persona ed entrambi non vedono l'ora che questo possa accadere il prima possibile. Nonostante che le cose stiano andando bene, come ammesso senza problemi da entrambi, non tutti vedono un futuro roseo tra Paolo e Clizia. L'influencer Costantino Della Gherardesca, ospite nella trasmissione Live - Non è la D'Urso, ha avanzato qualche perplessità sulla coppia, mettendo in guardia Ciavarro dalla Incorvaia: "Stai attento a Clizia" ha affermato Costantino.

Della Gherardesca ha palesato dubbi anche in funzione della differente età della coppia, su questo però Paolo è intervenuta in modo categorico: "Ti smentiremo", ha sentenziato il figlio di Eleonora Giorgi. Ha preso poi la parola Clizia, sostenendo in maniera forte le parole di Ciavarro e affermando che se non ci fosse un sentimento importante in ballo non avrebbe messo in gioco la sua vita privata, con una figlia a carico e problemi ancora irrisolti.

Sulla differenza d'età la Incorvaia ha commentato: "A livello mentale e dell'anima non si vede neanche la differenza". Sull'argomento è intervenuta anche Vladimir Luxuria, ha chiesto a Paolo se Clizia sia presa quanto lui da questa relazione. Paolo ha risposto positivamente e la cosa e la cosa è stata avallata anche dalla sua innamorata.

Gli altri ospiti del Grande Fratello Vip 4

Oltre a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono stati tanti gli ospiti, ex gieffini, della puntata di ieri sera di Live - Non è la D'Urso.

Adriana Volpe ha raccontato la drammatica esperienza vissuta all'interno della casa, la conduttrice è stata costretta ad uscire frettolosamente per l'aggravarsi della condizioni di suo sucero Ernesto, successivamente deceduto. Antonella Elia, ospite insieme al suo fidanzato Pietro, ha parlato della sua esperienza all'interno della casa e dei suoi eccessi. Barbara D'Urso ha fatto vedere alla show girl alcuni atteggiamenti avuti dal suo fidanzato mentre lei era all'interno del reality show. La coppia è sembrata marciare nel verso giusto e andare d'amore e d'accordo. Paola Di Benedetto ha rivisto alcuni momenti della sua proclamazione come vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e ha ripercorso alcuni episodi della sua carriera televisiva.

Patrick Ray Pugliese, dopo aver ricevuto i complimenti della D'Urso per il suo percorso nella casa, ha rivissuto le immagini di quello che è considerato ormai un cult del Grande Fratello, vale a dire l'esilarante suite tra il gieffino e Katia. Aristide Malnati ha ripercorso le varie fasi trascorse all'interno della casa del GF Vip, i suoi rapporti con Valeria Marini e Antonella Elia e le sue problematiche fisiche avute da ragazzo.