Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda l'attesa finalissima di Amici 19, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che ha proclamato il vincitore di quest'anno. Un'edizione decisamente 'particolare' che ha dovuto fare i conti con la pandemia del Corona Virus che ha avuto delle influenze anche sulla scaletta della trasmissione. Ieri sera, però, i quattro concorrenti finalisti di Amici si sono presentati in studio per giocarsi il tutto per tutto e portarsi a casa l'ambita coppa.

Per chi non avesse seguito la finale di ieri su Canale 5, può rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv.it

Amici 19, la finale di ieri si può rivedere in streaming online sul sito WittyTv

Cliccando sulla sezione del portale dedicato interamente ad Amici 19, si potrà rivedere non soltanto l'intera puntata finale di quest'anno, ma anche le singole clip della serata con le varie esibizioni dei concorrenti fino alla proclamazione del vincitore assoluto.

Sempre su WittyTv, inoltre, sarà possibile rivedere anche le puntate precedenti di questa diciannovesima edizione che ha ottenuto dei buoni risultati d'ascolto in prime time.

La vincitrice di Amici 19 è Gaia Gozzi

Tornando alla finalissima di ieri sera 3 aprile, i due concorrenti arrivati al rush finale sono stati Javier e Gaia: a decidere il trionfatore assoluto è stato il pubblico da casa con il televoto che ha scelto di premiare la giovane Gaia Gozzi.

E così la cantante si è portata a casa la vittoria, dopo che tre anni fa aveva preso parte alla finalissima di X Factor ma in quell'occasione dovette accontentarsi della seconda posizione.

Nel momento della proclamazione finale, Gaia non ha saputo trattenere le lacrime anche se non ha potuto abbracciare la De Filippi e i vari prof per attenersi alle regole del Ministero. Secondo posto per il ballerino Javier, che tuttavia si è portato a casa il premio di vincitore della categoria danza battendo il suo 'rivale' Nicolai.

Una serata premiata anche dal punto di vista degli ascolti: la finalissima di Amici 19, infatti, è stata seguita da una media di oltre 4.8 milioni di spettatori e ha raggiunto il 22.80% di share con picchi superiore al 25% durante la messa in onda. Lo scorso anno, però, la finalissima del talent show della De Filippi ottenne un risultato migliore, riuscendo a toccare il 27% durante l'ultima puntata.