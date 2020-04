Mercoledì 8 aprile dalle 21:20 si terrà la finale di questa edizione del Grande Fratello Vip. Serata conclusiva in diretta su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini. Ma chi sono i favoriti per il successo finale per i bookmakers? Le agenzie di scommesse non hanno dubbi: primo favorito, all'unanimità, è Patrick Ray Pugliese. Ma attenzione ad Antonella Elia e Paolo Ciavarro.

I concorrenti ancora in lizza per la vittoria finale

Chi vincerà l'edizione 2020 del Grande Fratello Vip? Non manca tantissimo a mercoledì 8 aprile quando si conoscerà il vincitore di questa travagliata, per via del periodo, edizione del Grande Fratello.

Prima di arrivare alla finale vera e propria, occorrerà vedere chi sarà finalista dell'edizione visto che al momento è in corso una votazione tra Andrea Denver, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Su questo voto le agenzie di scommesse hanno le idee molto chiare e la quota per la prima eliminazione della serata è molto bassa per Andrea Denver (Snai 1,35, Eurobet 1,35, Stanleybet 1,37), il che significa che è quello che ha le maggiori probabilità, a giudizio dei bookmakers, di essere il primo eliminato della serata.

Più distanziati Antonella Elia, le cui quote oscillano tra il 5 e il 5,25 e Patrick Ray Pugliese le cui quote vanno tra il 6 e il 7.

Patrick Ray Pugliese primo favorito per i bookmakers per la vittoria del Grande Fratello Vip

Può sembrare anche paradossale visto che non è ancora in finale e non ha ancora staccato il pass, ma al momento a giudizio unanime di tutte le principali agenzie di scommesse Patrick è il principale favorito per la vittoria finale del Grande Fratello Vip.

Dietro di lui a insidiarlo, sempre a giudizio dei quotisti, ci sono Paolo Ciavarro e Antonella Elia. Anche per loro buone possibilità di successo. Interessante anche, per chi vuole provare una giocata diversa, la quota di Aristide Malnati che si è già garantito un posto in finale. Naturalmente le quote sono soggette a variazioni in ogni momento ma allo stato attuale queste sono le quote per la vittoria dei principali operatori italiani: Snai, Sisal e Better.

Vincitore:

Patrick Pugliese 3.50 per Snai, 3 per Sisal, 3.25 per Better.

3.50 per Snai, 3 per Sisal, 3.25 per Better. Antonella Elia 4.50 per Snai, 4 per Sisal, 4 per Better.

4.50 per Snai, 4 per Sisal, 4 per Better. Paolo Ciavarro 3.75 per Snai, 3.50 per Sisal, 3.75 per Better.

3.75 per Snai, 3.50 per Sisal, 3.75 per Better. Paola Di Benedetto 12 per Snai, 9 per Sisal, 8 per Better.

12 per Snai, 9 per Sisal, 8 per Better. Aristide Malnati 6 per Snai, 7.50 per Sisal, 8 per Better.

6 per Snai, 7.50 per Sisal, 8 per Better. Andrea Denver 15 per Snai, 9 per Sisal, 15 per Better.

15 per Snai, 9 per Sisal, 15 per Better. Sossio Aruta, che era ricompreso nella voce altro per tutte e tre le agenzie di scommesse, 7.50 per Snai, 6 per Sisal, 5 per Better.

Gli operatori di scommesse quindi danno Patrick, che è alla terza partecipazione al Grande Fratello, come primo favorito.

Parte in pole position, quantomeno nella considerazione delle agenzie di scommesse, poi si vedrà quel che succederà mercoledì in prima serata su Canale 5.