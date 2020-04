Questa sera, venerdì 3 aprile, andrà in onda alle 21:25 su Canale 5, la finalissima della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Alla fine di questo percorso sono giunti quattro finalisti: i due ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii e le due cantanti Gaia Gozzi e Giulia Molino.

Gli allievi si contenderanno la vittoria finale in una gara che si prospetta molto accesa.

I proventi del televoto andranno in beneficenza

Per il vincitore assoluto del programma televisivo, che verrà decretato come per ogni edizione dal pubblico sovrano, c'è in palio il premio del valore di 150 mila euro.

I proventi del talent show ottenuti grazie al televoto di questa sera, inoltre, saranno interamente devoluti a favore della Protezione Civile italiana, per combattere l'emergenza sanitaria.

Nel corso della puntata sarà anche assegnato il premio di categoria del valore di 50 mila euro e il premio della critica sponsorizzato Tim, sempre dell'importo di 50mila euro, che sarà assegnato tramite una giuria formata dalle principali testate giornalistiche italiane (carta stampata e web), che saranno collegate in streaming.

Anche in questa finalissima è stata confermata la presenza della giuria esterna, composta da Gabry Ponte, la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi e l'attrice spagnola Vanessa Incontrada. Saranno inoltre presenti i due membri del Var (Cannito e Vessicchio), i professori di canto (Rudy Zerbi, Stash e la Pettinelli) e quelli di danza (Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor).

Javier, se dovesse vincere, dividerà il premio con Nicolai

I quattro concorrenti rimasti in gara sono concentratissimi nelle ultime prove che li porteranno alla finalissima di questa sera. Inoltre, non sono mancate le sorprese: Javier, ad esempio, ha confermato a Nicolai che comunque dovesse andare, dividerà con lui il premio di categoria. Poi, c'è l'ex finalista di 'X Factor', Gaia, che ha ricevuto la chiamata da sua sorella minore Frida e poco dopo le hanno comunicato che ha vinto la gara di inediti della scorsa settimana.

Infine, Giulia sta continuando ad esercitarsi senza sosta, in quanto è felicissima per l'approdo in finale.

Non ci resta che aspettare la finalissima di questa sera per scoprire chi sarà il vincitore della categoria ballo e soprattutto chi vincerà l'edizione 19 di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice, nelle ultime ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla messa in onda senza pubblico:

''Una parte di me, non voleva andare in onda senza, è stato molto faticoso andare avanti, in quanto si passa la maggior parte del tempo a parlare d'altro e aspettare il bollettino della protezione civile''.