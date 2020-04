Continuano i colpi di scena anche nel prossimo appuntamento di Beautiful che andrà in onda su Canale 5 venerdì17 aprile. A partire dalle ore 13:40, i fan della soap tv americana, vedranno come Flo sarà sempre più in preda ai sensi di colpa nei confronti di Hope, soprattutto dopo aver scoperto che loro due sono cugine. La Fulton infatti, grazie al test del DNA, ha appreso che Storm Logan è il suo vero padre ed è quindi a tutti gli effetti una Logan. La giovane quindi, non riuscirà più a sopportare l'idea di aver distrutto la vita a Hope e vorrà raccontarle che in realtà la piccola Beth è viva e che non è altri che la neonata adottata da Steffy.

Beautiful, Flo è una Logan e cugina di Hope

Flo dovrà affrontare numerosi cambiamenti dopo aver scoperto finalmente l'identità del suo vero padre. Mentre Bill e Wyatt tireranno in sospiro di sollievo per il fatto che la giovane non sia una Spencer, come invece sostenuto inizialmente da Shauna, Flo si renderà conto del male fatto alla cugina Hope, la quale è inconsapevole che Phoebe sia in realtà sua figlia Beth. Ancora affranta dal dolore per la perdita della sua bambina, Hope troverà conforto nel piccolo Douglas, il figlio di thomas ancora traumatizzato dalla perdita della madre Caroline.

Anticipazioni Beautiful del 17 aprile: Flo vuole raccontare a Hope la verità su Beth

I sensi di colpa di Flo cresceranno sempre più e l'aver scoperto di essere imparentata proprio con Hope, la farà stare sempre più male, tanto che la Fultio deciderà che sarà arrivato il momento di raccontare tutta la verità a Hope. Flo sarà convinta che la cugina meriti di sapere che Beth è viva, ponendo fine così al suo dolore.

Dalle anticipazioni, si verrà a sapere che però Flo verrà interrotta dalla madre Shauna, da Wyatt e da Quinn, proprio mentre si starà dirigendo da Hope. Sembra che il terribile segreto sia destinato a restare tale ancora per diverso tempo.

Nelle successive puntate di Beautiful le sorelle Logan accetteranno Flo in famiglia

Mentre il terribile segreto riguardante la piccola Beth sembrerà essere al sicuro, Flo confesserà a Hope che loro due sono cugine.

In seguito, secondo le anticipazioni riguardanti le prossime puntate, la stessa Hope e Wyatt presenteranno Flo e Shauna alle sorelle Logan. Queste ultime quindi, verranno a sapere che la giovane è la figlia del loro defunto fratello Storm e accoglieranno Flo con grande affetto.

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda legata al grande segreto di Flo, si ricorda che la soap tv americana Beautiful va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 13:40. Su Mediaset Play invece, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.