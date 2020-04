Giunge al termine su Rai 1 la prima stagione della fiction Bella da morire, che vede protagonista la bellissima Cristiana Capotondi. Settimana dopo settimana, la serie è riuscita a far breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia che l'hanno premiata con risultati d'ascolto molto positivi in prime time. Per chi non potesse seguire l'ultima puntata del 5 aprile in televisione, potrà rivederla in replica streaming online accedendo al portale web gratuito RaiPlay.it

Bella da morire, l'ultima puntata visibile in streaming online sul sito web RaiPlay

Nel dettaglio, infatti, l'ultima puntata di Bella da morire si potrà rivedere in replica streaming collegandosi al sito web gratuito RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata alla fiction.

In questo modo, infatti, sarà possibile riguardare non soltanto l'episodio conclusivo di questa prima stagione ma anche quelli che sono andati già in onda nel corso delle settimane precedenti su Rai 1.

Con l'applicazione gratuita di RaiPlay, inoltre, sarà possibile rivedere l'episodio finale di Bella da morire comodamente da tablet oppure da telefono cellulare, senza dover ricorrere per forza al computer di casa. In questo modo avrete sempre la fiction 'a portata di mano', pronta per essere rivista dovunque vi troviate.

La fiction si concluderà con numerosi colpi di scena che potrebbero far ben sperare in vista di una ipotetica seconda stagione. Nel dettaglio, la trama dell'ultima puntata rivela che i poliziotti si metteranno subito sulle tracce di Paolo Bonsini, che continua ad essere il primo sospettato per la morte della giovane Gioia.

Per Eva, invece, ci sarà un episodio a dir poco choc che la porterà a mettere la parola fine alla sua frequentazione con Marco.

Quest'ultimo, infatti, sarà protagonista dell'ennesimo atto di violenza nei confronti della donna e, ovviamente, tale situazione la porterà a rivalutare tutto, al punto da decidere di rifugiarsi a casa del padre pur di stare tranquilla e 'fuori pericolo'.

I fan sperano di vedere Bella da morire 2

Occhi puntati anche sul personaggio di Rachele, la quale riuscirà finalmente a rievocare il suo passato e in questo modo scoprirà tutta la verità su quella terribile notte di violenza, in seguito alla quale rimase incinta.

Insomma, un appuntamento finale decisamente scoppiettante e ricco di pathos. E intanto i fan si chiedono già se ci sarà la seconda stagione di Bella da morire. Al momento, però, da parte di Rai Fiction non ci sono ancora notizie certe anche se la serie ha ottenuto un'ottima media di circa cinque milioni e mezzo di spettatori a settimana e uno share che ha toccato la soglia del 20%.