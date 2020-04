Piccoli maghi crescono: Rupert Grint, l'attore interprete di Ron Weasley in Harry Potter sarà presto papà. La star britannica, infatti, è stata avvistata per le vie di Londra intento a fare acquisti assieme alla fidanzata Georgia Groome con il pancione in bella vista. L'indiscrezione è giunta da The Mirror che riporta le dichiarazioni del portavoce dei due ragazzi, le quali confermano che sarebbero felici di annunciare l'arrivo del bambino e che gradirebbero soltanto un po' di riservatezza.

Ron Weasley di Harry Potter parla della sua voglia di paternità

Già la scorsa estate si discusse della volontà di Rupert Grint di convolare a nozze con la compagna Georgia Groome e iniziarono a circolare dei rumors sulla questione, al punto che arrivò la smentita da parte di un rappresentante dell'attore. In un'esclusiva rilasciata al Guardian, l'interprete di Ron Weasley di Harry Potter aveva già raccontato della sua voglia di paternità: "Passare i trenta mi ha fatto uno strano effetto. Mi sembra di essere nato da pochissimo, eppure non so ancora cose mi riservi il futuro.

Mi piacerebbe sistemarmi e avere presto dei figli". In attesa di sapere se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia, Rupert ha già dato la certezza che non sceglierà mai il nome Ron, come il personaggio interpretato in Harry Potter, saga fantasy ideata dalla scrittrice J.K. Rowling che negli ultimi giorni ha fatto il boom di ascolti in tv.

Chi è Georgia Groome, la compagna dell'attore di Ron Weasley

Georgia Groome è nata l'11 febbraio 1992 a Nottingham, in Inghilterra, ed è legata sentimentalmente a Rupert Grint. Secondo alcune fonti, la donna si starebbe frequentando con l'attore di Ron Weasley dal 2011, nonostante la relazione sia venuta allo scoperto soltanto l'anno scorso, grazie ad uno scatto reso pubblico sui social. Georgia è un'attrice che ha debuttato nel 2001 con la fiction "A Fish Out Of Water" e con la serie "Dangerville".

Nel 2006 ha iniziato ad approdare nel mondo del cinema con il film "London to Brighton", nel quale ha recitato nei panni di una giovane adolescente di nome Joanne. Dunque, sempre nello stesso anno, ha ottenuto una parte in "Serious Amazon" per la CBBC e l'anno dopo ha lavorato per il cortometraggio "My Mother" di Elaine Wickham. Dodici anni fa, ha recitato nelle pellicole, "La mia vita è un disastro", "The Disappeared" e infine in "The Cottage". Nel 2009 ha debuttato nel teatro con lo spettacolo "Tusk Tusk" alla Royal Court Theatre. Georgia ha poi continuato a lavorare per il piccolo schermo, interpretando nel corto intitolato "Living Eva" e in un episodio della fiction "The Bill".

Nel periodo tra il 2010-2011, l'attrice ha recitato per la pellicola tratta dal libro di Eva Ibbotson "The Greater Ghost Resque".