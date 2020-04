Rupert Grint, divenuto famoso per aver interpretato Ron Weasley nella saga di Harry Potter, diventerà presto padre: la sua fidanzata, Georgia Groome sarebbe incinta. La notizia è trapelata nelle scorse ore ed è stata diffusa da The Mirror, che li ha paparazzati in giro per Londra beccando il pancione di lei. Un portavoce della coppia ha dichiarato al tabloid inglese che i due sono estremamente felici di annunciare di aspettare un bambino e che vorrebbero un po’ di privacy.

Rupert e Georgia paparazzati a Londra

Rupert Grint e Georgia Groome sono stati paparazzati ieri a Londra dal tabloid inglese The Mirror. I due sono stati beccati mentre facevano la spesa: hanno sbrigato qualche commissione e poi hanno fatto un salto al supermercato. Le foto hanno rivelato il pancione dell’attrice, in evidenza nonostante l’abbigliamento casual e la larghezza della t-shirt che indossava. A quel punto non è stato più possibile negare l’evidenza.

La relazione segreta con Georgia Groome

Negli anni passati Rupert Grint e Georgia Groome sono stati seguiti molte volte dai rotocalchi a causa della loro relazione alquanto misteriosa. I due giovani, 28 anni lei e 31 lui, si sono fidanzati in gran segreto nel 2011 e sono usciti allo scoperto solo qualche anno fa, nel 2018. I rumors, da quel momento sempre più incalzanti, sono arrivati a dire che si fossero addirittura sposati.

L’idea di avere figli era balenata nella mente dell’attore già qualche tempo fa quando, in occasione del 30imo compleanno, ha rivelato che gli sarebbe piaciuto sistemarsi e avere presto dei figli. Anche Georgia è un’attrice, molto conosciuta in Gran Bretagna per aver ricoperto ruoli in film quali “London to Brighton (2006)” e “Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)”.

Rupert Grint su Instagram

Rupert Grint ha un profilo su Instagram (@rupsg30) con 348 mila followers.

L’attore è molto riservato sui social, poche immagini e quasi tutte inerenti alla sua professione. Ma nonostante ciò non nasconde il suo amore per la fidanzata Georgia Groome, che appare anch’essa in qualche scatto, dopo che la loro relazione è venuta alla luce.

L'ultimo ruolo in The Servant

L'ultimo lavoro di Rupert Grint lo vede impegnato nella serie tv "The Servant". Prodotta da M. Night Shyamalan, regista de "Il Sesto senso". The Servant è un thriller psicologico che ha messo a dura prova i nervi del famoso attore, il quale ha dovuto recitare per tutto il tempo al fianco di una bambola dalle fattezze umane.

La serie tv è incentrata sulle vicissitudini di una coppia alle prese con la perdita del loro bambino qualche settimana dopo la nascita, è stata rinnovata per una seconda stagione ed è disponibile in streaming su Apple TV+.