Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 4 spiccano sicuramente Adriana Volpe e Antonio Zequila. I due, dopo i tantissimi litigi sorti all'interno della casa, continuano a divertire i fan del reality show attraverso post e storie pubblicate sui profili ufficiali di Instagram. In particolare, la Volpe ha voluto evidenziare alcuni atteggiamenti poco carini dell'ex compagno di avventura.

Una diretta pungente

Una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip 4 è stata sicuramente Adriana Volpe.

Quest'ultima, dopo essersi ritirata in seguito a gravi problemi familiari, è tornata sui social network per commentare le ultime settimane del reality show. In particolare, la Volpe, in una diretta Instagram con l'amica Giulia Salemi, ha lanciato una frecciatina all'ex coinquilino Antonio Zequila: "Ci sono persone che per esistere gettano fango sugli altri. A me piace far emergere il meglio dalle persone: questa è la differenza fra me e lui. Abbiamo due stili di vita diversi. Due modi di comunicare e di gestire il lavoro televisivo completamente diverso.

Io volo alto".

Le parole della conduttrice non hanno lasciato indifferente l'attore campano che, approfittando del mezzo social, ha voluto ricambiare con la stessa moneta scrivendo il seguente post: "C'è chi vola alto e chi crede di volare". Di sicuro, nonostante il reality show sia terminato da alcuni giorni, Adriana e Antonio continueranno a creare siparietti indiretti tali da far appassionare i fan della trasmissione.

Lo scontro mediatico tra i due concorrenti continua nonostante il Grande Fratello Vip 4 sia terminato da pochissimi giorni. All'interno della casa più spiata d'Italia infatti, i due concorrenti, avevano sempre avuto modo di confrontarsi in maniera civile. Erano soliti parlare anche delle loro esperienze professionali del passato. Il tutto si è poi interrotto quando le allusioni su un loro presunto flirt in passato, dichiarate dall'attore campano, hanno scatenato il finimondo.

Adriana ha sempre smentito le parole di Zequila e quest'ultimo non si è mai scusato con la compagna di avventura.

Antonio contro tutti

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 Antonio Zequila non ha avuto scontri solo con Adriana Volpe. Infatti, l'attore di Amalfi, fa parlare di sé anche in seguito allo scontro avvenuto durante la finale con Sossio Aruta e per il post scritto per Paola Di Benedetto. La discussione con il primo è sorta in merito a delle notizie, risalenti al 2017, circa problemi economici dell'ex cavaliere di Uomini e Donne che lo avrebbero condotto a non pagare in tempo gli alimenti alla sua ex moglie.

Tali accuse mosse contro il finalista del GF Vip, hanno scatenato l'ira dei fan della trasmissione, sui social network, che non ne hanno apprezzato l'idea e la modalità di proporre simili argomenti durante una puntata di festa.

Ancora di più, nelle ultime ora, i fan avrebbero accusato Antonio Zequila di aver scritto un post sui social network riguardante la sua idea di futuro per Paola Di Benedetto: pronta per un film con il maestro dell'eros Tinto Brass. Il post, dopo essere stato preso d'assalto da commenti molto audaci, è stato rimosso dall'attore di Amalfi ritirando le sue parole. Il Grande Fratello Vip 4 sarà ricordato soprattutto per le intemperanze di Antonio Zequila e le sue innumerevoli discussioni.

Grande successo

La puntata finale del Grande Fratello Vip 4 ha registrato ascolti eccezionali con uno share del 23% e con più di 4,5 milioni di telespettatori. Tale risultato, il migliore tra tutte le puntate, hanno decretato il reality show come uno dei prodotti migliori della Mediaset. I meriti di tale successo non solo sono da ricondurre ad un cast esilarante e davvero poliedrico ma anche al conduttore che è stato in grado di andare avanti nonostante la grave emergenza sanitaria.

Infatti, Alfonso Signorini, per la prima volta alla conduzione del reality show, ha dimostrato di avere il carattere e la professionalità giusta per calarsi anche in vesti per lui insolite.