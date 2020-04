Una vita, la popolare soap opera spagnola, torna con un nuovo appuntamento. Le trame inerenti le puntate in onda dal 13 al 17 aprile, rivelano che Telmo cadrà nella trappola organizzata da padre Telmo e a causa di ciò finirà per rompere con Lucia. Nel frattempo, don Ramon deciderà di partire per Parigi con la sua famiglia mentre Inigo dopo essere riuscito ad ingannare Andres con la complicità di Tito, lascerà Acacias con lui, Leonor e Flora. Infine, Celia andrà su tutte le furie per la decisione del Palacios.

Una vita: Ramon inizia ad avere dei sospetti nei riguardi di Celia

Le trame Una vita dal 13 al 17 aprile, rivelano che la polizia riceverà una lettera che sembra essere stata scritta da Batan nella quale dice che si è suicidato a causa dei ricatti di Telmo. Lucia sarà dalla parte del suo innamorato ritenendo che sia incapace di compiere un'azione tanto ignobile, ma i vicini non saranno dello stesso parere, in particolar modo Susana. Nel frattempo, Ramon non potendone più degli atteggiamenti morbosi di Celia nei riguardi di Milagros, deciderà di recarsi nella stanza in cui Trini ha esalato il suo ultimo respiro e dopo aver trovato un cuscino sporco di sangue, inizierà ad avere dei sospetti sull'Alvarez Hermoso per ciò che accadde il giorno che ha perso l'amata moglie.

Poco dopo, Felipe, inviterà nuovamente Celia a non pensare più a Milagros e ad occuparsi degli affari di famiglia.

Una vita, spoiler al 17 aprile: Inigo e Tito escogitano un piano contro Andres

Gli spoiler Una vita fino al 17 aprile ci dicono che padre Bartolomé convincerà Telmo a firmare un documento relativo alla fondazione che ha aperto con Lucia. Subito dopo, lo nasconderà in un cassetto della scrivania dell'uomo.

L'ex sacerdote e la Alvarado non essendo a conoscenza dell'inganno perpetrato ai loro danni, continueranno a pensare soltanto al loro matrimonio e al futuro insieme. Nel frattempo, Inigo e Tito decideranno di liberarsi del giogo di Andres e per farlo escogiteranno un astuto piano, l'ex pugile dovrà vincere un incontro di boxe. Il Barbosa, però, inviterà l'amico a non dire nulla a Leonor e a Flora di quello che di lì a poco accadrà.

Una vita, anticipazioni 13-17 aprile: Lucia scopre di essere stata derubata

Nei prossimi episodi di Una vita vedremo Ramon prendere una decisione molto importante. Il Palacios, infatti, penserà di lasciare il quartiere per qualche tempo e trasferirsi a Parigi con la sua famiglia. La decisione dell'uomo farà arrabbiare non poco Celia. Intanto, Lucia scoprirà che il documento firmato da Telmo è servito a trasferire tutto il denaro del suo patrimonio sul conto dell'Ordine del Cristo Giacente. La donna, si convincerà che l'amato l'abbia solo presa in giro per poterla derubare. Poco dopo, Tito contando sulla complicità di Inigo, fingerà di accusare un malore nel corso di un combattimento mentre Lucia dopo la scoperta fatta, romperà con Telmo e deciderà di lasciare Acacias e a nulla serviranno i tentativi di Ursula di spingerla a chiarirsi con l'uomo.

Intanto, il priore Espineira e Samuel saranno felicissimi per essere riusciti a portare a termine il loro piano. Più tardi, Inigo e Tito dopo essere riusciti ad ingannare Andres, consapevoli che il delinquente li cercherà per fargliela pagare, lasceranno il quartiere insieme a Leonor e Flora e partiranno alla volta del Portogallo dove potranno rifarsi una vita. Ovviamente prima di partire saluteranno calorosamente Liberto e Rosina.