Soleil Sorgè pochi istanti fa è stata protagonista di un duro sfogo sui propri canali social. L'ex concorrente di Pechino Express ha replicato in modo abbastanza piccato alle accuse sollevate da Alberto Dandolo. La bella italo-americana nel rispondere al giornalista ha tirato in ballo anche Elena Santarelli. Secondo la Sorgè, la moglie di Bernardo Corradi non solo dovrebbe rivalutare le sue priorità ma dovrebbe anche evitare di agire come gli haters. Per chi non avesse seguito la vicenda, Dandolo ha parlato di una presunta fuga della Sorgè in Repubblica Domenicana.

Ovviamente la diretta interessata ha prontamente negato il tutto.

Elena Santarelli condanna la presunta 'fuga' di Soleil

In seguito all'articolo postato da Alberto Dandolo, Cecilia Capriotti ed Elena Santarelli hanno espresso un commento negativo su Soleil Sorgè. La prima ha commentato solamente con delle emoticons ironiche; la seconda, invece, si è schierata dalla parte del giornalista ed ha scritto: "Mi preoccupa di più chi la segue". Le parole di Elena Santarelli non sono affatto passate inosservate agli occhi della diretta interessata.

L'ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, dopo essere venuta a conoscenza del pensiero dell'opinionista Rai, prima ha pubblicato gli screenshot, poi è letteralmente sbottata: "Queste 'donne' sono 'personaggi pubblici'. In un primo momento l'ex concorrente di Pechino Express ha dichiarato di non voler dare troppa importanza a determinate persone, ma poi è tornata sui suoi passi. Senza troppi peli sulla lingua la Sorgè si è scagliata contro Elena Santarelli: "Dovrebbe seriamente rivalutare le sue priorità.

Dedicasse più tempo alla propria felicità, anziché agire da hater invidiosa e frustrata". Ma non è finita qui, perché la showgirl ha dato anche dell'ignorante alla moglie di Bernardo Corradi. Infine Soleil Sorgè ha accusato la showgirl di comprare i follower sui social. Un'accusa alla quale la diretta interessata potrebbe prontamente replicare.

La risposta della Sorgè a Dandolo

Soleil Sorgè, prima di attaccare Elena Santarelli, ha precisato la sua posizione in merito alle parole di Alberto Dandolo.

La diretta interessata ha detto che la foto pubblicata fa parte di un suo ricordo. Inoltre l'influencer ha precisato di avere pianificato il suo viaggio prima della chiusura delle frontiere. In uno dei cinque punti Soleil Sorgà ha ricordato che nel mondo è in corso una pandemia, dunque tutti si trovano in quarantena precauzionale. Infine prima di concludere il suo sfogo piccato, la diretta interessata ha accusato Dandolo di avere tradotto male le sue parole: "Distanze sociali? È una vita che mi preparo per affrontarle".