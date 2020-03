Ieri sera martedì 24 marzo, è andata in onda in prima serata su Rai 2, la settima puntata dell'ottava edizione di Pechino Express, il game show condotto da Costantino della Gherardesca.

A questo settimo appuntamento sono giunte cinque coppie: i Gladiatori (Giusti e Mazzocchi), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina), le Top (Ema e Dayane), le Collegiali (Nicole e Jennifer ) e Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy).

Inoltre, durante la prova vantaggio di ieri sera, i concorrenti in gara dovevano scegliere di mangiare un piatto piccante e in base al grado di piccantezza, è stato scelto l'ordine di partenza dei viaggiatori.

Nello specifico, Enzo e Carolina ed Ema e Dayane hanno ricevuto il vantaggio, mentre gli altri hanno preferito partire con qualche minuto di ritardo.

Le Collegiali ricevono un handicap da Ema e Dayane

La settima tappa del game show è iniziata con un bel litigio per Soleil e sua madre, in cui sono volate parole grosse. Inoltre, questa lite non ha fatto altro che penalizzare la coppia che è arrivata penultima. Invece, la prova vantaggio è stata vinta dalle Top che hanno assegnato un handicap alle Collegiali.

Queste ultime si sono arrabbiate, però, la Kovac e la Mello hanno cercato di spiegare alle due ragazze, che non è niente di personale nei loro confronti, ma semplicemente arrivati a questo punto della gara, loro cercano di penalizzare le coppie più forti del programma.

Poi, nell'ultimo giorno della tappa, le cinque coppie in gara hanno dovuto spostare le anatre da un recinto all'altro e poco dopo si sono ritrovati tutti nello stesso incrocio a fare l'autostop.

Invece, Nicole e Jennifer hanno trovato un passaggio diretto.

Eliminate Mamma e figlia

In quest'ultimo step per raggiungere la meta finale, i Gladiatori sono ripartiti per ultimi, ma c'è stato un grande colpo di scena: le Top durante il viaggio si sono addormentate e non si sono accorte di essere sulla strada sbagliata. Nonostante ciò, le ragazze sono riuscite a raggiungere l'ultimo gradino del podio e hanno evitato il ballottaggio per l'eliminazione.

Invece, le Collegiali sono riuscite a raggiungere il primo posto e hanno vinto la settima tappa di Pechino Express. Quindi, Nicol e Jennifer hanno dovuto scegliere chi salvare tra Gladiatori e Mamma e Figlia, e hanno optato per Max e Marco. Successivamente, la busta nera ha indicato la tappa come eliminatoria, per cui Soleil e Wendy sono state eliminate a poche puntate dalla finalissima del 14 aprile.

Non ci resta che attendere la messa in onda per l'ottava puntata per scoprire ulteriori novità sul programma televisivo. Intanto, per chi non avesse avuto l'opportunità di vedere la puntata in diretta tv, potrà recuperarla tramite la piattaforma gratuita di Ray play.