Elena Santarelli e Soleil Sorgè si sono dichiarate guerra. La moglie di Bernanrdo Corradi, dopo essere finita nel mirino dell'influencer italo-americana, ha replicato a gran voce su Instagram. La showgirl ha ammesso di non conoscere Soleil e di non volerle dare altro spazio.

Per chi non avesse seguito la vicenda, tutto è cominicato da Alberto Dandolo. Il giornalista avrebbe accusato l'ex concorrente di Pechino Express, di avere "evaso" la quarantena per fare una vacanza nella Repubblica Domenicana.

Alle parole del Dandolo, Cecilia Capriotti aveva commentato con delle emoticons. Elena Santarelli invece, aveva dichiarato: "Mi preoccupa di più chi la segue".

La replica di Elena Santarelli

Elena Santarelli complice anche la quarantena forzata, ha deciso di interagire con i suoi fan su Instagram. Tra le varie domande ricevute, un utente ha chiesto alla showgirl di non farsi mancare di rispetto da una "ragazzina" che si è fatta notare sul piccolo schermo solo per i suoi atteggiamenti particolari.

La diretta interessata anziché passare oltre ha spiegato il suo punto di vista "Non mi interessa quello che dice".

Poco dopo la moglie di Bernardo Corradi ha rincarato la dose: "Se le do corda la conosce pure chi come me, con sincerità, non sapeva chi fosse." Infine, Elena Santarelli ha confessato di non provare alcun odio verso l'ex concorrente di Pechino Express, al contrario considera la Sorgè una bella ragazza.

Infine, la showgirl romana ha tagliato corto in modo ironico: "Si chiama Soleil, come il Cirque du Soleil".

Chi pensasse che Elena Santarelli sia stata troppo dura con l'influencer, non ha visto i termini utilizzati dall'ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. La Sorgè, infatti, ha invitato la showgirl a pensare più al suo lavoro anziché comportarsi come un hater frustrata.

Karina Cascella spara a zero su Soleil

Lo scontro a distanza tra Elena Santarelli e Soleil Sorgè in poco tempo è diventato di dominio pubblico. Poco fa è intervenuta sulla vicenda anche Karina Cascella. L'opinionista Mediaset non ha avuto dubbi dalla parte di chi schierarsi: "Ma davvero questo microbo si permette di parlare? Davvero tale Soleil Sorgè senza un minimo di cervello attacca e offende una donna come Elena Santarelli?"

La Cascella ha confessato che molto tempo fa è stata bloccata sui social da Soleil, dunque non può taggarla per riferle il suo pensiero in modo diretto. Tuttavia, Karina Cascella ha utilizzato delle parole piuttosto dure nei confronti dell'influencer italo-americana, tanto da definirla una nullità che dice solo baggianate.

A questo punto, non è escluso che la diretta interessata, non decida di rispondere anche a Karina Cascella.