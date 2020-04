La terza stagione di Station 19, per l'undicesima settimana consecutiva, si conferma un appuntamento fisso per il pubblico americano. Il telefilm prodotto da Shonda Rhimes ha infatti raccolto davanti lo schermo ben 7.290.000 telespettatori, posizionandosi al secondo posto nella speciale classifica dei programmi più visti della serata. Forte del grande successo, il network ha quindi rilasciato la trama e il promo ufficiale del prossimo episodio che andrà in onda giovedì 9 aprile.

Anticipazioni Station 19: Gibson, Montgomery e Dixon in pericolo

Intitolata "I'll be seeing you", la puntata 3x12 ripartirà dagli eventi trasmessi nel corso dell'undicesimo episodio. Come mostrato negli ultimi minuti della puntata, tutti i protagonisti sono stati infatti convocati d'urgenza per un incendio di livello 5. Il protocollo, che prevede l'immediato intervento di tutti i pompieri della città, ha quindi coinvolto anche Andy Herrera e Robert Sullivan. La coppia, dopo aver inaspettatamente affrontato l'argomento matrimonio, si è quindi recata sul luogo dell'incendio.

Come mostrato nel promo della dodicesima puntata, Maya Bishop riuscirà finalmente a raggiungere i colleghi e ad assumere il controllo della sua squadra.Il capitano della Stazione 19 annuncerà quindi che tutti i protagonisti entreranno nell'edificio in fiamme. Una situazione pericolosissima che metterà seriamente a rischio la vita di tutti i personaggi. Come mostrano le immagini successive, infatti, Jackson Gibson, Travis Montgomery e la protagonista verranno contattati via radio dal loro superiore.

Un coltre di fumo e l'avanzare delle fiamme, tuttavia, renderà quasi impossibile mantenere un contatto con l'esterno. Lo spaventoso trailer si conclude, infine, con Emmett Dixon che cade rovinosamente al suolo e con Andy che disperata annuncia a Sullivan l'impossibilità di trovare una via d'uscita.

Jackson Avery affianca Ben Warren nella cura dei feriti

La dodicesima puntata di Station 19, totalmente incentrata sul vasto incendio sopra citato, vedrà inoltre protagonista Jackson Avery.

Come rivelato nella sinossi e confermato dalla lista delle guest star, il chirurgo plastico affiancherà, infatti, Ben Warren nella gestione dei feriti nella sua clinica mobile. Infine, l'ultima anticipazione riguarda il personaggio di Pruitt Herrera. L'uomo, ormai in congedo per via della sua malattia, tornerà a vestire l'amata uniforme e si aggiungerà alla squadra per dare una mano ai suoi ex compagni.

Le consuete immagini promozionali tratte dall'episodio mostrano infatti l'ex comandante sul tetto dell'edificio in fiamme. L'episodio, come anticipato, andrà in onda in America il 9 aprile. Chiudiamo con il promo ufficiale della puntata in questione.