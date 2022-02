Giovedì 24 febbraio, in prima visione assoluta in America, è andata in onda una nuova puntata di Grey's Anatomy 18. Assente dai palinsesti della ABC dall'ormai lontano 16 dicembre 2021, il medical drama ha aperto la stagione televisiva 2022 portando in scena numerose novità per tutti i protagonisti.

Dopo aver svelato al pubblico il destino di Owen Hunt, l'episodio, il nono della diciottesima stagione, si è focalizzato su un'importante evoluzione del rapporto che lega Link e Jo e sulla decisione di Cormac Hayes di lasciare definitivamente Seattle e trasferirsi in Irlanda.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18x09: Jo e Link trascorrono una notte di passione

Scendendo più nel dettaglio, la nona puntata di Grey's Anatomy 18, seconda parte di un crossover con Station 19, ha affrontato l'evoluzione di quanto accaduto tra Amelia e Kai nel finale autunnale. Come ormai risaputo, infatti, i due medici si sono lasciati andare all'evidente attrazione scambiandosi un appassionato bacio davanti all'inconsapevole Link. Quest'ultimo, nel bel mezzo di un intervento chirurgico condotto su Owen Hunt, non ha quindi nascosto tutto il suo risentimento e intravedendo Kai nella galleria ha immediatamente predisposto lo sgombero dell'area. Infuriata per l'atteggiamento dell'ex compagno, ma ormai consapevole di poter uscire allo scoperto, Amelia ha quindi affrontato Link rimproverandolo dell'accaduto.

Quest'ultimo, poco più tardi, ha quindi trovato conforto nell'amica Jo Wilson. Tra i due amici, infatti, è scoccato un tenero bacio che si è poi evoluto in una notte di passione.

Spoiler Grey's Anatomy 18, episodio del 24 febbraio: Cormac confessa alla Bailey di voler lasciare l'ospedale

Proseguendo con le anticipazioni su Grey's Anatomy 18x09 scopriamo che l'altra grande novità della puntata ha coinvolto Cormac Hayes.

Il chirurgo pediatrico, infatti, ha comunicato a Miranda Bailey la sua decisione di lasciare Seattle per trasferirsi permanentemente in Irlanda. La motivazione addotta dall'uomo, in particolare, è stata quella di voler regalare ai figli una vita più serena.

In realtà, pare che dietro alla sua scelta si nasconda la volontà di sottrarsi ad un dilemma immorale irrisolvibile: denunciare Owen Hunt per quanto accaduto con i veterani di guerra o mettere in pericolo la sua licenza medica diventandone complice.

Il decimo episodio di Grey's Anatomy 18 potrebbe essere l'ultimo con Cormac Hayes: l'indiscrezione

A ben vedere, il futuro di Cormac Hayes sarà la storyline principale che animerà la trama della prossima puntata di Grey's Anatomy 18: la decima.

Nel corso dell'episodio, infatti, si scoprirà se il chirurgo pediatrico darà seguito ai suoi propositi di lasciare per sempre le corsie del Grey Sloan Memorial o cambierà idea. In realtà, stando alle prime indiscrezioni, quella in onda il prossimo 3 marzo in America sarà l'ultima puntata di Grey's Anatomy che si avvarrà della partecipazione di Richard Flood. L'attore, come specificato dall'attendibile sito DeadLine, sarebbe infatti pronto a dire addio al cast del medical drama dopo sole tre stagioni.