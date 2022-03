La programmazione americana di Grey's Anatomy, dopo il lungo stop invernale, proseguirà regolarmente giovedì 3 marzo. Per questa data la ABC trasmetterà, infatti, il decimo episodio della diciottesima stagione che si intitolerà "Living In A House Divided". A poche ore dalla messa in onda, il sito web Spoiler Tv ha reso noto il promo e la sinossi ufficiale della prossima puntata. Al centro della trama, come facilmente prevedibile, le conseguenze della notte di passione che ha visto protagonisti Link e Jo. Quest'ultima, infatti, potrebbe decidere di confessare al suo migliore amico gli evidenti sentimenti che la legano a lui.

Grey's Anatomy 18, Camilla Luddington sull'evoluzione del rapporto tra Jo e Link: 'Faccio il tifo perché entrambi siano felici'

Scendendo più nel dettaglio, le anticipazioni sul decimo episodio di Grey's Anatomy 18 svelano che Jo Wilson, dopo la notte di passione, deciderà di confrontarsi con Carina DeLuca. L'ostetrica, infatti, consiglierà alla donna di non proseguire nella frequentazione con Link prima di avergli rivelato la reale natura dei suoi sentimenti. Ad aggiungere qualche particolare in più sulle prossime avventure che coinvolgeranno i due migliori amici è intervenuta, proprio in queste ore, Camilla Luddington. L'attrice, in particolare, non si è detta totalmente contraria ad un'evoluzione romantica del rapporto tra Jo e Link.

Nonostante ciò, l'interprete ha lasciato intendere che le intenzioni degli sceneggiatori non risultano ancora molto chiare. Queste, infatti, le dichiarazioni della donna a tal proposito:

"Penso che entrambi meritino l’amore e che ce ne sia molto tra di loro. Sono amici da tanto e questa può essere la base perfetta per un bel rapporto.

Tuttavia penso che sia tutto confuso perché lui prova ancora qualcosa per Amelia [...] Faccio il tifo perché entrambi siano felici, ma non so se lo saranno insieme. Una parte di me lo vorrebbe, ma un’altra ama la loro amicizia".

Grey's Anatomy 18x10, anticipazioni: Cormac Hayes decide se lasciare Seattle

In attesa di scoprire se Jo deciderà davvero di rivelare i suoi sentimenti a Link, le anticipazioni su Grey's Anatomy 18x10 si concentrano anche su Levi Schmitt.

Lo specializzando, dopo quanto accaduto nel finale autunnale, sarà infatti costretto ad affrontare la 'Morbidity & Mortality conference". Nel frattempo, Meredith Grey convincerà Nick Marsh a condurre un intervento chirurgico al Grey Sloan Memorial Hospital. Infine, come facilmente prevedibile, il decimo episodio di Grey's Anatomy 18 svelerà al pubblico le reali intenzioni di Cormac Hayes. Il chirurgo pediatrico, infatti, deciderà se dare seguito ai suoi propositi e trasferirsi in Irlanda o cambierà idea e sceglierà di rimanere a Seattle.

Queste, dunque, le ultime anticipazioni su Grey's Anatomy 18x10. Chiudiamo proponendovi il promo ufficiale della puntata in onda giovedì 3 marzo 2022 in America.