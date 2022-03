Giovedì 3 marzo, in prima visione assoluta in America, è andata in onda la decima puntata di Grey's Anatomy 18. L'episodio, rispettando i pronostici della vigilia, ha svelato al pubblico il destino di Cormac Hayes. Quest'ultimo, dando seguito ai suoi propositi di trasferirsi in Irlanda, è stato quindi protagonista di un ultimo confronto con Meredith Grey, colei che da tutti era stata indicata come il principale interesse amoroso dell'introverso chirurgo pediatrico.

Grey's Anatomy 18, anticipazioni decima puntata: l'ultimo confronto tra Cormac Hayes e Meredith Grey

Scendendo più nel dettaglio, le anticipazioni sul decimo episodio di Grey's Anatomy 18 confermano che il personaggio interpretato da Richard Flood è uscito di scena nel corso della puntata in onda la scorsa notte in America. Desideroso di non compromettere la sua carriera e la tranquillità dei figli, ma allo stesso tempo deciso a non mettere a repentaglio la reputazione di Owen Hunt, Cormac Hayes ha deciso di lasciare per sempre le corsie del Grey Sloan Memorial. Prima di farlo, tuttavia, l'uomo è stato raggiunto da Meredith Grey.

Tra i due chirurghi, da tempo indicati come la prossima coppia protagonista, c'è stato quindi spazio per un confronto a cuore aperto.

In particolare, gli spoiler sulla nuova puntata di Grey's Anatomy 18 svelano che il medico, confermando l'interesse per la dottoressa, ha candidamente dichiarato di aver riscoperto, per la prima volta dopo la morte della moglie, il desiderio e la volontà di rimettersi in gioco sentimentalmente. Nonostante ciò, il segreto di Owen Hunt non ha lasciato al medico altra opzione se non quella di trasferirsi fuori Seattle.

Richard Flood dopo l'addio a Grey's Anatomy: 'Penso che tra Hayes e Meredith avrebbe funzionato'

A poche ore dalla messa in onda di Grey's Anatomy 18x10, i microfoni di DeadLine hanno intercettato il protagonista della puntata. Nel corso dell'intervista, Richard Flood si è dunque detto entusiasta per l'esperienza vissuta sul set del medical drama e ha confessato, nonostante le innumerevoli modifiche alla trama causate dall'emergenza sanitaria, che il percorso di Cormac Hayes era giunto alla sua naturale conclusione.

Ringraziando il pubblico per l'affetto e desideroso di calarsi in nuovi ruoli, l'attore ha infine dedicato un pensiero ai fan delusi dal mancato evolversi della storia d'amore tra Hayes e Meredith. Queste, infatti, le dichiarazioni dell'uomo a tal proposito: "Immagino che tutti si chiedano se Meredith e Hayes sarebbero finiti insieme. Se fosse accaduto nei tempi giusti avrebbe funzionato. Penso che ai fan sarebbe piaciuto vedere di più quella dinamica - almeno questo è il riscontro che sto ottenendo - ma non spetta a me dirlo".