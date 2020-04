Le trame della nota soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse in replica da martedì 28 aprile a venerdì 1 maggio, Angela Barbieri, interpretata dall'attrice Alessia Debandi, arriverà a Milano in cerca di lavoro e farà subito un'ottima impressione a Riccardo e Adelaide. Successivamente Vittorio deciderà di assumere Rocco al Paradiso, nel ruolo di magazziniere, mentre Marta e Vittorio organizzeranno le loro nozze, ormai imminenti.

La telenovela milanese subirà uno stop, a causa dell'emergenza sanitaria in Italia, pertanto gli episodi che andranno in onda saranno repliche delle prime puntate de Il Paradiso delle signore.

Repliche Il Paradiso delle signore, dal 28 aprile all'1 maggio: Umberto torna per le nozze di Marta

Nelle repliche de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse dal 28 aprile all'1 maggio, Angela Barbieri arriverà a Milano da un piccolo paese della Pianura Padana, la donna si trasferirà in città per cercare lavoro e farà subito amicizia con Gabriella e Roberta.

Poi Angela stupirà in maniera positiva Riccardo e Adelaide. Nel frattempo Rocco verrà assunto da Vittorio come magazziniere, presso il Paradiso, ma il capo magazziniere non lo vedrà di buon occhio. Cesare, intanto, non potrà partecipare al matrimonio di Marta e Vittorio, poiché sarà impegnato con il suo lavoro e non riuscirà a liberarsi. Frattanto Nicoletta non se la sentirà di recarsi da sola alle nozze dei due, perché avrà il terrore di incontrare Riccardo.

Successivamente Umberto tornerà in tempo per la cerimonia della figlia Marta, quest'ultima chiederà al padre di non creare ulteriori problemi con suo fratello Riccardo.

Umberto e Riccardo hanno uno scontro

Umberto e Riccardo si scontreranno, così Adelaide cercherà di tranquillizzare i due uomini, ma non ci riuscirà. Intanto le nozze di Marta e Vittorio saranno imminenti e la coppia sarà assai preoccupata, per il fatto che i Guarnieri possano rovinare la cerimonia con le loro continue discussioni.

Successivamente Gabriella scoprirà improvvisamente di avere un ammiratore segreto, ma la donna non sarà a conoscenza della sua identità.

Le puntate de Il Paradiso delle signore in streaming online

Le puntate de Il Paradiso delle signore già trasmesse in tv si possono rivedere in streaming online, attraverso la piattaforma dedicata RaiPlay.it. La registrazione al sito è gratuita, al suo interno oltre alle puntate della soap opera milanese si trovano altri contenuti interessanti, come gli 'extra' relativi alle trame e ai personaggi de Il Paradiso delle signore.