Giovedì 23 aprile è partita con il botto la nuova serie tv Rai, Vivi e lascia vivere, che ha fatto registrate più di 7 milioni di telespettatori nel primo appuntamento e uno share del 26%. Un grande successo per la fiction diretta da Pappi Corsicato al suo esordio in televisione e con protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci, nei panni della madre e cuoca Laura Ruggero. In particolare, il regista napoletano ha saputo conquistare il pubblico grazie ad una storia molto avvincente, senza perdere la leggerezza che contraddistingue le sue opere.

Anticipazioni seconda puntata: Toni aiuterà Laura ad aprire l'attività di street food

Un ottimo punto di partenza quindi, in attesa del secondo appuntamento che andrà in onda il prossimo giovedì 30 aprile in prima serata su Rai 1 alle 21:25. Secondo le ultime anticipazioni della serie che ha come protagonista Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, in questa seconda puntata, verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio e ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Toni, un amico di vecchia data, arriverà in soccorso della Ruggero.

Infatti, la protagonista grazie a questa vecchia conoscenza che le doveva un favore, riuscirà ad avere i soldi necessari per riaprire la sua attività di street food.

Giada scappa di casa dopo un litigio con la madre

Nella seconda puntata di 'Vivi e lascia vivere' non andrà tutto come era stato previsto dai protagonisti: Laura si accorgerà che Marilù le sta mentendo. Proprio per questo motivo, la Ruggero deciderà di aiutare e coinvolgere anche sua cognata nell'attività commerciale appena avviata.

Nel frattempo, il personaggio interpretato da Massimo Ghini preparerà una sorpresa da fare alla famiglia di Laura, mentre la figlia della Ruggero, Giada, svelerà qualcosa alla madre e ai suoi fratelli Nina e Giovanni che tutti ignoravano. Proprio per questo motivo, la conversazione sfocerà in una lite e la ragazza scapperà via di casa, senza dare più nessuna sua notizia ai suoi familiari. Laura sarà preoccupatissima e avrà tanta paura per le scelte che sta facendo la figlia.

A questo punto chiederà nuovamente aiuto a Toni, il quale accetterà di aiutare la donna nel compito di cercare la figlia Giada.

Non ci resta che aspettare la messa in onda del prossimi episodio della serie televisiva targata Rai, al fine di scoprire ulteriori colpi di scena sulla famiglia Ruggero e sull'attività di street food di Laura. Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere la prima puntata in diretta televisiva, potrà tranquillamente recuperarla tramite la piattaforma online gratuita di Rai Play.