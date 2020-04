Da martedì 28 aprile andranno in onda su Rai 1 le repliche della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, che si è conclusa in anticipo per via dell'emergenza sanitaria che ha fermato le riprese. Le trame fino al 1° maggio svelano che Cosimo Bergamini rischierà di investire Gabriella Rossi, appena tornata da Parigi, mentre Nicoletta Cattaneo e suo marito Cesare faranno ritorno a Milano, in tempo per le nozze di Marta e Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, puntate 28 aprile - 1° maggio: Marina viene assunta tra le Veneri

Le repliche delle puntate de Il Paradiso delle Signore, in programma da martedì 28 aprile a venerdì 1° maggio, svelano che Gabriella tornerà al grande magazzino dopo aver trascorso un certo periodo a Parigi, presso una famosa maison, utile per la sua carriera di stilista. La Rossi sarà accolta con entusiasmo dal direttore e da Francesca Molinari, la nuova capo-commessa. Inoltre, Marina sarà assunta tra le Veneri, mentre Salvatore e la fidanzata si abbracceranno calorosamente dopo essersi ritrovati.

Intanto, Agnese sarà molto agitata, visto che Tina le ha spedito un telefono da Londra, capitale in cui si è trasferita da tempo.

Nicoletta e Cesare tornano a Milano

Allo stesso tempo, ci sarà grande fermento per le imminenti nozze tra Marta e Vittorio, organizzate dalla contessa Adelaide. Cesare e Nicoletta, invece, ritorneranno dalla luna di miele, mentre Riccardo regalerà un piccolo dono a Margherita.

A tal proposito, la Cattaneo non se la sentirà di accettarlo, tanto da restituirlo al giovane Guarnieri. Intanto, Rocco sarà assunto come magazziniere al grande magazzino, dove non susciterà le simpatie di Ugo, il suo superiore. Infine, Adelaide cercherà di convincere Marta a non indossare l'abito da sposa giunto alla Villa, in quanto non è quello disegnato da Gabriella.

Riccardo affascinato da Angela

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore (28 aprile - 1° maggio) svelano che Vittorio chiederà a Gabriella di fare delle modifiche all'abito da cerimonia di Marta. Intanto Angela, una bella ragazza proveniente da un borgo della pianura padana, si presenterà al circolo, dove Adelaide e Riccardo rimarranno favorevolmente colpiti dalla sua presenza. La Barbieri stringerà subito una bella amicizia con la Rossi e Roberta. Cesare, invece, non riuscirà a partecipare al matrimonio tra la Guarnieri ed il Conti per impegni di lavoro in ospedale. Anche Nicoletta penserà di rinunciare alla cerimonia per non trovarsi faccia a faccia con l'ex fidanzato e padre di sua figlia.

Cosimo rischia di investire Gabriella

Umberto deciderà di rientrare dalla Svizzera per partecipare alle nozze di Marta. Adelaide sospetterà che il cognato abbia dei gravi problemi finanziari, tanto da chiedere a Riccardo di aiutarlo. Marta, invece, scoprirà che qualcuno ha cambiato la disposizione dei commensali per il banchetto nuziale, mentre Cosimo rischierà di investire Gabriella davanti al grande magazzino. Infine, Silvia e Luciano si recheranno al cinema per vedere "Rocco ed i suoi fratelli".