Questa settimana ad Un posto al sole Classic verrà dato ampio spazio al triangolo che vede protagonisti Filippo, Tommaso e Serena. Quest'ultima si renderà conto di non avere nessuna possibilità di conquistare l'uomo dei suoi sogni e darà una possibilità a Tommy, ma il destino potrebbe riservarle una sorpresa. Nel frattempo Rossella deciderà di lasciare Gianluca, mentre procederà il piano di Marina per allontanare definitivamente Greta da Roberto.

Lunedì 27 aprile: la decisione di Vintariello

Rossella (Giorgia Gianetiempo) si sentirà sollevata dai recenti sviluppi, tuttavia questo non significherà affatto che la sua relazione con Gianluca Palladini (Flavio Gismondi) proceda senza alcun intoppo.

Silvia (Luisa Amatucci) si troverà a dover affrontare una pressante crisi economica, mentre Otello (Lucio Allocca) si appresterà ad organizzare un viaggio da sogno. Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) andrà avanti imperterrita con le sue attività al centro d'ascolto, Vintariello (Antonio Pennarella) cercherà di accordarsi con il suo clan rivale, in modo da evitare pericoli alle persone che lo circondano.

Martedì 28 aprile: Rossella lascia Gianluca

In questa puntata di Un posto al sole, Vintariello si appresterà a lasciare definitivamente Napoli, convinto del fatto di aver sistemato tutto con il suo clan, ma l'uomo si renderà conto di non poter fuggire dal suo passato.

Nel frattempo Serena (Miriam Candurro) cederà alla pressante corte di Tommaso (Michele Cesari) e si mostrerà pronta a dare al ragazzo una possibilità, tuttavia il destino la porterà a incontrare nuovamente il principe dei suoi sogni. Rossella, decisa a non accettare nessun tipo di compromesso in amore, lascerà Gianluca.

Mercoledì 29 aprile: Serena tra Filippo e Tommaso

Serena si renderà conto di non avere alcuna possibilità di conquistare il cuore del suo amato Filippo (Michelangelo Tommaso) che riterrà come qualcuno di praticamente irraggiungibile.

Tommaso, intenzionato a corteggiare Serena, deciderà di stabilirsi in pianta stabile a casa di suo cugino, ma Filippo non sembrerà propriamente entusiasta all'idea. Nel frattempo procederà il diabolico piano di Marina (Nina Soldano) per allontanare Greta (Cristina D'Alberto) da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma la Giordano per raggiungere il suo scopo dovrà ricorrere ad una vecchia conoscenza.

Giovedì 30 aprile (episodio doppio): Giulia in pericolo

Doppio episodio di Un posto al sole, che per fare spazio al concerto del primo maggio andrà eccezionalmente in onda a partire dalle 20:20. In questa doppia puntata proseguirà il piano di Marina e si potrà assistere all'avvicinamento di Ferdinando a Greta. Renato (Marzio Honorato) non prenderà affatto bene la notizia che suo figlio Niko (Luca Turco) sia intenzionato a partire per il progetto Erasmus. Guido (Germano Bellavia) proverà ad affrontare Virgilio, ma le cose sembreranno prendere una pessima piega. Roberto inizierà ad avere qualche rimorso nei confronti di Greta, nel frattempo quest'ultima, sconvolta dalle notizie apprese, sarà fortemente tentata di accettare la proposta di Ferdinando e scappare via assieme a lui.

Niko, resosi conto della delusione di suo padre, sceglierà di rinunciare al progetto Erasmus.

Venerdì 1° maggio: Un posto al sole va in pausa

Anche quest'anno la Rai non rinuncerà al classico appuntamento col concertone del primo maggio, anche se a causa dell'emergenza covid, l'evento andrà in onda in una nuova forma molto particolare che consentirà di rispettare le norme vigenti. Un posto al sole non andrà in onda, ma tornerà con la sua programmazione regolare a partire da lunedì 4 maggio.