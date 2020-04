Sia in Italia che in Spagna continua ad andare in onda la popolare telenovela Una vita.

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli potranno seguire questa settimana, dal 27 aprile al 1° maggio, proprio quando Genoveva Salmeron crederà di non poter essere più considerata la responsabile del decesso di Marcia, ci sarà il ritorno di Laura. La testimonianza di quest’ultima metterà nei guai Felipe Alvarez Hermoso, che verrà accusato di aver tradito la moglie.

Una Vita, trame Spagna: Velasco difende Genoveva, il ritorno di Laura

Le anticipazioni degli episodi della soap Una Vita in programma sull’emittente televisiva la 1 TVE dal 27 aprile all’1 maggio, dicono che Velasco durante il processo della morte di Marcia testimonierà a favore di Genoveva, facendo risultare falsa la versione di Cesareo. A questo punto Felipe e il commissario Mendez spereranno che Laura torni in tempo ad Acacias 38, per spiegare cos’è successo veramente: purtroppo l'avvocato e l'ispettore non riusciranno a localizzare la cameriera.

Nel contempo Ildefonso confesserà a Camino tutto ciò che ha provato quando combatteva in Africa. Il mondo della politica comincerà a far entrare in conflitto i Palacios, mentre Bellita sarà sempre più decisa a tornare a vivere in Argentina nonostante Jose cercherà di farle cambiare idea.

In seguito Felipe dopo aver tentato di convincere Marcos ad affittare la sua casa, crederà insieme a Mendez che Laura non tornerà più.

A gran sorpresa, invece quest'ultima rimetterà piede ad Acacias 38 per testimoniare nel processo contro Genoveva.

Felipe messo in cattiva luce, Camino scrive una lettera a Maite

L’Alvarez Hermoso non riuscirà a fidarsi della domestica, mentre Velasco rassicurerà la Salmeron. Camino dopo essere stata respinta fisicamente dal marito, lo farà sapere a Maite tramite una lettera. Rosina e Susana rimarranno sorprese, quando si accorgeranno che Jacques è interessato a Casilda.

Intanto Servante approfitterà del fatto di aver finto di essere padre, per costringere le domestiche a lavorare per lui. Felipe purtroppo si troverà ancora una volta in una pessima situazione, invece Camino tra gli oggetti personali del marito vedrà una fotografia che lo ritrae in compagnia dei suoi colleghi. L’Alvarez Hermoso si dispererà nel bel mezzo del processo, quando Laura cambierà la sua testimonianza per scagionare Genoveva. Sfortunatamente l’avvocato verrà messo in cattiva luce davanti al giudice, poiché verrà a galla la sua infedeltà.

Ildefonso continuerà a parlare alla moglie delle sofferenze della guerra, mentre Felicia farà visita a Marcos.

Armando scoprirà che Jacques ha intenzione di sedurre Casilda, mentre Felipe continuerà a rovinare la sua reputazione discutendo con Laura in pubblico.

Il commissario Mendez dalla parte dell’Alvarez Hermoso, Bellita rinuncia a partire

Per fortuna il commissario Mendez crederà all’avvocato, visto che gli dirà di essere convinto che la domestica potrebbe essere stata condizionata da Velasco. Bellita dopo aver rinunciato a partire decidendo di rimanere con il marito verrà rassicurata dalla figlia Cinta, che le racconterà come sta procedendo il tour che ha appena iniziato.

Laura si rifiuterà di avere un confronto con il commissario Aurelio Mendez, che finirà per avere ulteriori sospetti sulla domestica.

Ildefonso troverà il coraggio di dire la verità sul suo strano atteggiamento a Camino, invece Armando farà sapere a Casilda che Jacques l’ha corteggiata soltanto per ritrovare il suo cameo poiché contiene un microfilm. Antonito e Ramon dopo aver discusso scopriranno di doversi affrontare in un dibattito politico.

Per finire Marcos assumerà Soledad come cameriera nonostante la riluttanza di Anabel, invece Felipe verrà scelto come nuovo testimone nel processo relativo alla misteriosa morte di Marcia.