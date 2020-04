Archiviata l’esperienza a Pechino Express, in questi giorni Gennaro Lillio è tornato a parlare della sua partecipazione al Grande Fratello 16 nel corso di una diretta Instagram. Nella circostanza il modello napoletano ha avuto parole di fuoco nei confronti di alcuni ex coinquilini. In particolare nel mirino del ventisettenne è finito Daniele Dal Moro con il quale aveva instaurato un buon rapporto nella casa più spiata dagli italiani.

Poi qualcosa si è rotto nei mesi successivi con il veronese probabilmente infastidito dall’amicizia che Lillio aveva instaurato con la sua ex, Martina Nasoni.

“Era convinto che avesse una relazione con me, ma non era vero nulla in quanto io la considero una sorella. È uno sfigato perché poteva contattarmi per chiedermelo e fare quindi chiarezza sulla questione”.

Gennaro Lillio, stoccate agli ex compagni di avventura al Grande Fratello 16

Durante una diretta Instagram Gennaro Lillio ha parlato a 360 gradi della sua esperienza al GF 16. Il modello non ha risparmiato velenose frecciatine agli ex compagni di avventura. Stuzzicato sulla relazione con Francesca De Andrè, il napoletano ha chiarito che non tornerebbe mai con la vulcanica opinionista.

“Non tornerei mai con una persona che ha fatto parte del mio passato” - ha chiarito il ventisettenne spiegando che se un rapporto non è andato bene vuol dire che c’era qualcosa che non andava.

“Non ho alcun rimpianto” - ha puntualizzato Lillio che ha punzecchiato anche Gianmarco Onestini riferendo di non ricordare chi fosse. “Non conosco nessun Onestini, però sono onesto e vero” - ha affermato sarcasticamente l’ex concorrente di Pechino Express.

Il modello attacca Daniele Dal Moro: 'Geloso del mio rapporto con Martina Nasoni, per me è una sorella'

In seguito alcuni follower hanno invitato Gennaro Lillio a far chiarezza sui motivi che l’hanno spinto a chiudere il rapporto di amicizia con Daniele Dal Moro, ora tronista di Uomini e Donne. Secondo quanto riferito dal napoletano il veronese si sarebbe allontanato da lui per questioni di gelosia.

In buona sostanza tutto sarebbe legato ad alcune trasferte di Martina Nasoni, ex di Dal Moro, a Napoli. “Veniva per lavorare per alcuni brand. La considero una sorella e siamo ancora amici ma tra noi non c’è mai stato nulla. È venuta almeno 8 volte, io l'ho beccata solo due volte” - ha rimarcato il ventisettenne che ha attaccato a muso duro l’ex coinquilino. “Avrebbe potuto farmi una telefonata per chiarire la cosa. Ho provato a contattarlo io ma non mi ha risposto: è un cogli...”. In ogni caso l'ex gieffino ha chiuso l'intervento social augurando al ventinovenne veneto di trovare presto la dolce metà.