L’uscita di scena di uno storico personaggio femminile nella soap opera Una vita, stravolgerà la vita di un protagonista in tutti i sensi. Negli appuntamenti che i telespettatori vedranno su Canale 5 prossimamente, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), sarà fuori controllo per non essere riuscito ad accettare il lutto della moglie Celia (Ines Aldea). L’avvocato, nonostante siano passati ben dieci anni dal giorno in cui si è verificata la drammatica tragedia, arriverà a commettere una follia. In particolare, il padre adottivo di Tano tenterà il suicidio nella sua abitazione, nello stesso istante in cui vorrà incendiare gli abiti e gli oggetti della propria amata.

Una Vita spoiler: Felipe affranto per la morte della moglie, Ramon esce dal carcere

Le anticipazioni di Una Vita relative agli episodi italiani in programma prossimamente e già andati in onda in Spagna per via della differenza di messa in onda tra quella nostrana e iberica, non sono di buon auspicio. Dopo Ramon, rimasto vedovo per la seconda volta, anche Felipe perderà la sua amata moglie Celia che esalerà l’ultimo respiro a causa della sua immensa ossessione per la piccola Milagros. L’avvocato, profondamente addolorato per la morte della sua dolce metà, oltre a trascurare la sua carriera, trascorrerà le sue intere giornate con donne dai facili costumi e sfogherà il suo dispiacere con l’alcool.

Inoltre, l’Alvarez Hermoso continuerà ad odiare il Palacios, poiché sarà ancora convinto che sia l’assassino di Celia. Il vedovo di Trini, dopo aver trascorso ben dieci anni dietro le sbarre del carcere proprio con l’accusa di aver causato il decesso della signora Alvarez Hermoso, tornerà in libertà. Il Palacios Senior rimetterà piede nel paese iberico dopo aver ottenuto la grazia, e quando suo figlio Antonito venderà l’appartamento di Acacias 38 a Josè Miguel e Bellita.

A questo, punto Felipe si domanderà più volte come mai l’assassino di sua moglie sia stato scagionato e farà il possibile per farlo ripudiare dagli altri cittadini. L’avvocato, oltre a perdere più volte la pazienza nelle strade del quartiere, arriverà addirittura ad influenzare Rosina e Susana convincendole ad ignorare il suo ex amico.

Il Palacios trova un lavoro al vedovo di Celia, Susana salva la vita all'Alvarez Hermoso

Nonostante ciò, Liberto e Carmen non daranno peso alle parole dell’Alvarez Hermoso, visto che stringeranno un forte legame con Ramon. Quest’ultimo, intanto, quando verrà a conoscenza che Felipe è sull'orlo del baratro, intercederà a favore dello stesso facendogli svolgere un incarico di difesa per una famosa famiglia di Madrid. Il padre adottivo di Tano, se in un primo momento rimarrà sorpreso dalla proposta ricevuta, perderà le staffe quando capirà che c’è lo zampino del Palacios. L’Alvarez Hermoso su tutte le furie non perderà tempo per affrontare Ramon, facendogli sapere di non intromettersi più nella sua vita.

In seguito, la situazione per l’avvocato si complicherà ulteriormente, dato che finirà per rimanere senza soldi. Inoltre, Felipe avrà un litigio anche con Servante, per non avergli consentito di dormire nella pensione che gestisce con Fabiana.

In preda al delirio totale l'Alvarez Hermoso, dopo aver bevuto più del dovuto, inizierà a parlare con il ritratto della defunta moglie e le chiederà per quale motivo l’abbia abbandonato. Lo storico amico di Ramon dimostrerà di aver perso il senno della ragione quando cospargerà con dell’alcool tutto ciò che apparteneva alla sua amata con l’intento di farli scomparire con un incendio.

Per fortuna, l’avvocato sfuggirà da morte certa grazie all'improvviso arrivo di Susana che farà in tempo ad impedire all'uomo di commettere una pazzia.