Fiori d’arancio in arrivo negli episodi in onda su Canale 5 prossimamente per un personaggio femminile presente nello sceneggiato Una vita sin dal primo esordio. La donna in questione è la pettegola Susana Seler, che dopo aver sempre attaccato coloro che hanno condotto una vita troppo libertina compresa Rosina, la penserà in maniera diversa. La vita della zia di Liberto subirà una svolta grazie all’ex diplomatico Armando Caballero, che le farà battere il cuore. Il new entry e l’ex sarta dopo essersi lasciati più volte a causa di diverse incomprensioni, coroneranno il loro sogno d’amore diventando marito e moglie.

Una Vita, spoiler: Susana apprende che Armando è divorziato

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita che i fan spagnoli hanno seguito a partire da ottobre 2019 e che verranno trasmesse in Italia tra qualche mese per via della differenza di trasmissione, dicono che ci sarà un colpo di scena. La pettegola del quartiere di Acacias 38 che ha sempre criticato chi ha intrapreso delle relazioni sentimentali dando scandalo, ritroverà la felicità perduta. Si tratta di Susana che farà la conoscenza dell’ex diplomatico Armando, che dopo aver messo piede nel paese, dimostrerà subito di essere interessato a lei.

L’ex sarta, in diverse occasioni, farà capire di provare gelosia nei confronti del new entry, soprattutto quando farà delle ricerche e verrà a conoscenza che è un uomo libero. Successivamente, il nuovo arrivato si farà avanti invitando a cena la zia di Liberto, e approfitterà dell’occasione per confidarsi. L’uomo rivelerà alla Seler di essere giunto ad Acacias 38 con l’intento di condurre un vita più serena.

L’ex sarta e Armando si avvicineranno sempre di più, fino a quando quest’ultimo non farà una confessione inaspettata alla donna. In particolare, Susana non reagirà affatto bene non appena il suo corteggiatore le rivelerà di essere divorziato. La zia di Liberto prenderà le distanze dal Caballero, con la convinzione che non sia la persona adatta per stare al suo fianco.

Casilda fa sentire in imbarazzo la Seler, il Caballero riceve un telegramma

A questo punto, Armando farà il possibile per riconquistare la Seler, ma i suoi sforzi non daranno alcun risultato. Susana infatti sottolineerà al suo spasimante di non potersi fidanzare con un uomo che è stato sposato, poiché è molto religiosa. La madre di Simon rispetterà la parola data, visto che per un lungo periodo si allontanerà in modo definitivo da Armando, pur essendo consapevole di amarlo. Quest’ultimo, in preda allo sconforto totale, non avrà altra scelta che chiedere aiuto a Rosina, che gli consiglierà di dichiarare il suo amore alla Seler.

Finalmente sarà la volta giusta, dato che durante una cena romantica il Caballero rassicurerà l’ex sarta che cederà alla sua corte dandogli un bacio. Purtroppo Susana in imbarazzo per essere stata sorpresa da Casilda tra le braccia di Armando, si allontanerà di nuovo dall'amato. Fortunatamente la Seler tornerà sui suoi passi, quando lei e il suo corteggiatore grazie a Carmen e Antonito si renderanno conto di non poter vivere lontani. La serenità nella coppia durerà fino a quando Armando riceverà un misterioso telegramma e comincerà a trascurare la propria amata non presentandosi ai loro appuntamenti.

Rosina e Liberto preoccupati, Susana e Armando si sposano

Sarà proprio il Caballero a spiegare alla Seler il motivo del suo inaspettato allontanamento da lei, dicendole di dover prendere parte ad una missione internazionale su richiesta del re Alfonso XIII. L’ex sarta parecchio scossa dalle parole pronunciate dal suo amato, farà perdere le sue tracce. Dopo aver destato parecchia preoccupazione a tutti i paesani soprattutto a Rosina e Liberto, la pettegola di Acacias 38 si farà viva e dirà ad Armando di aver accettato la sua partenza. Susana a questo punto si farà procurare un biglietto dal nipote per andare a trovare i suoi familiari a Genoveva.

Proprio quando la Seler sarà in procinto di lasciare il paese verrà sorpresa da Armando, che le dirà di aver ottenuto il permesso dalla casa reale per potersi recare a Roma in sua compagnia. Susana, se in un primo momento rifiuterà la proposta dell’ex diplomatico, gli dirà di aver accettato di partire con lui ma esigerà che diventi suo marito. Precisamente nel capitolo numero 1131, Rosina e Liberto faranno ritorno dal matrimonio della Seler e Armando.