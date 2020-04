La popolare soap opera di origini spagnole intitolata Una vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico. Nella puntata andata in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE il 1 aprile 2020, si è verificato l’ennesimo colpo di scena nelle vicende ambientate ad Acacias 38. Il pubblico ha assistito all’ingresso nelle trame di un principe di origine marocchina di nome Izam, che ha fatto una proposta del tutto inaspettata a Rosina Rubio e Liberto Seler. L'uomo ha fatto capire immediatamente di essere parecchio interessato a Casilda Escolano, visto che ha preteso di acquistarla a tutti i costi per poterla avere come sua sposa.

A questo punto quindi la madre di Leonor e il nipote di Susana, si sono visti costretti a decidere il destino della loro storica domestica.

Una Vita, trame Spagna: Ramon non convince Carmen, Rosina e Liberto conoscono un principe

Le anticipazioni sulla serie televisiva Una Vita provenienti dalla Spagna non sono per niente piacevoli, dato che mentre Genoveva Salmeron non è riuscita a portare al termine la sua gravidanza, c’è stato un arrivo inatteso in paese. Nell’episodio numero 1.233 che i telespettatori spagnoli hanno avuto la possibilità di vedere oggi mercoledì 1 aprile 2020, Carmen ha cominciato a sospettare del marito Ramon per non aver capito il motivo per cui ha deciso di far parte del mondo della politica.

Nel contempo un principe marocchino chiamato Izam, ha messo piede nel quartiere iberico all’improvviso portando scompiglio ad una coppia. Il nuovo arrivato per iniziare ha subito fatto amicizia con Rosina Rubio e Liberto Seler, intrattenendoli con una piacevole conversazione.

Izam vuole acquistare Casilda per diventare suo marito, Julio e Jose incontrano Golden

Il principe subito dopo ha sorpreso la madre di Leonor e il nipote di Susana, facendogli una richiesta che non si sarebbero di certo aspettati di ricevere.

Izam ha fatto sapere ai coniugi Seler di voler acquistare Casilda, ma non come domestica. In particolare il benestante uomo ha spiazzato Rosina e Liberto esigendo di voler diventare al più presto possibile il marito della loro fidata inserviente, vedova del marito Martin Enraje da parecchio tempo. Mentre il Seler e la moglie non hanno saputo dare nessuna risposta al forestiero, Jose e Julio hanno incontrato l’americano Golden senza la presenza di Bellita.

Intanto Felicia si è finalmente tranquillizzata, non appena ha capito che la donna che si trovava in compagnia di Marcos in realtà era sua figlia e non una nuova fiamma. Infine Felipe ha fatto fatica a nascondere il suo immenso dispiacere, quando i medici gli hanno comunicato che sua moglie Genoveva pur avendo soltanto delle crisi ha perso il figlio che aspettava.