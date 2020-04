Le vicende di Una vita continueranno ad appassionare i fans italiani grazie ai suoi numerosi colpi di scena, nonostante le riprese sul set siano momentaneamente ferme a causa dell'emergenza sanitaria in Spagna. Gli spoiler spagnoli, svelano che Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) dimostrerà di non essere cambiata per nulla. In particolare, la donna tornerà ad essere cattiva come un tempo, quando Telmo Martinez lascerà Acacias 38 dopo la morte dell'amata Lucia. Per questo motivo, la madre di Blanca deciderà di allearsi con Genoveva Salmeron (Claudia Garrido), rimasta a sua volta vedova di Samuel Alday.

Una Vita: Telmo lascia Acacias 38 dopo la morte di Lucia

Le anticipazioni della soap opera spagnola, in onda a breve sui teleschermi italiani, svelano che Ursula stringerà un'amicizia molto stretta con Genoveva dopo l'uscita di scena di Lucia e Telmo. Tutto avrà inizio quando la madre di Blanca (Elena Gonzalez) diventerà l'istitutrice di Mateo. In questo frangente, la donna apparirà profondamente cambiata, tanto da prendere le difese della sua padrona nei confronti del dispotico marito. La Dicenta apparirà molto provata, quando la Alvarado le comunicherà di avere un tumore terminale ai polmoni.

Per questo motivo, l'anziana donna comincerà a mostrare segni di pazzia, tanto porre fine all'esistenza di Eduardo (Paco Mora) per difendere la padrona dalle sue angherie. Purtroppo, il sacrifico di Ursula servirà a ben poco, visto che la madre di Mateo morirà per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Martinez, a questo punto, deciderà di lasciare Acacias 38 in compagnia del figlio, tanto da lasciare la vecchia istitutrice priva di un'occupazione.

Ursula si allea con Genoveva per vendicarsi dei vicini di Acacias 38

Stando alle trame di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che Ursula, dopo la morte di Lucia e la partenza di Telmo insieme al figlio, tornerà ad essere più cattiva di prima. L'anziana donna, infatti, deciderà di riprendere la sua posizione sociale che aveva un tempo tra i vicini di Acacias 38. Per questo motivo, la vecchia istitutrice stringerà un'alleanza con Genoveva, rimasta nel frattempo vedova di Samuel (Ruben Bernal), ucciso per mano di Cristobal.

La Dicenta e la Salmeron appariranno in cerca di vendetta contro i vicini, che le hanno disprezzate e mostrato indifferenza per tutto questo tempo. Un'alleanza, che creerà non pochi problemi a molti abitanti di Acacias 38. Possiamo anticipare che Genoveva e Ursula stipuleranno un accordo per truffare i signori del quartiere, attraverso l'investimento di denaro in una fantomatica banca americana.