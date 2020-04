Torna l'appassionante appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Paradiso delle Signore. La Rai, infatti, ha deciso di trasmettere le repliche della quarta stagione, terminata in anticipo lunedì 27 aprile, a causa dell'emergenza sanitaria italiana. Ciononostante, gli attori hanno tranquillizzato i loro fan, dichiarando che probabilmente a giugno torneranno sul set per ultimare le riprese, che saranno presumibilmente trasmesse in autunno su Rai 1. In attesa di vedere il finale, ecco cosa accadrà nella replica della puntata del 4 maggio.

Rocco Amato, in particolare, dimostrerà di essere molto maldestro dopo il suo arrivo dalla Sicilia, mentre Nicoletta Cattaneo deciderà di allontanarsi da Riccardo Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, replica 4 maggio: Nicoletta si allontana da Riccardo, tensioni a Villa Guarnieri

Nella replica della soap opera italiana, in onda lunedì 4 maggio su Rai 1, tutti gli occhi saranno puntati su Nicoletta (Federica Girardello) e Riccardo. La figlia di Luciano (Giorgio Lupano) cercherà di tenere a bada i sentimenti che prova ancora per il padre di sua figlia, tanto da tenerlo a debita distanza.

Infatti gli restituirà la copertina di lana pregiata che aveva regalato a Margherita. Inoltre la Cattaneo informerà il marito Cesare degli ultimi sviluppi con Riccardo. Intanto il clima a Villa Guarnieri diventerà irrespirabile, nonostante l'imminente matrimonio di Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio. Infatti ci sarà un vivace scontro tra Umberto e suo figlio, incapaci di sotterrare l'ascia di guerra.

Tutto questo rischierà di rovinare il giorno più bello della congiunta.

Rocco rovina l'abito da sposa di Marta

Stando alle trame della replica de Il Paradiso delle Signore, in onda il 4 maggio, si evince che ci saranno degli imprevisti che rischieranno di rovinare i preparativi del matrimonio tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e la fidanzata. Infatti Rocco, assunto nel frattempo al grande magazzino, combinerà un grosso guaio.

In pratica il giovane Amato getterà a terra l'abito da sposa della signorina Guarnieri, posizionato su un manichino. In seguito Agnese chiederà aiuto a Gabriella (Ilaria Rossi) per apportare delle modifiche, tali da non compromettere lo splendore all'abito realizzato appositamente per il lieto evento. Un'impresa che si rivelerà più ardua del previsto. Gabriella, mentre si troverà presso l'Atelier, riceverà dei fiori da un ammiratore segreto. Questa cosa provocherà qualche dubbio ad Agnese. In attesa di vedere questo appuntamento in tv, si ricorda che la soap opera può essere rivista in modalità on demand sul sito RaiPlay.