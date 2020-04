Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) tornerà ad essere l'assoluta protagonista nel corso delle prossime puntate di Una Vita, in onda a breve su Canale 5. Le trame spagnole, svelano che la darklady apprenderà che la sua padrona Lucia Alvarado è affetta da una grave malattia. Inoltre, fingerà di soccorrere Eduardo Torralba (Paco Mora), che morirà dopo aver accusato un malore in mezzo alla strada.

Una Vita: Lucia e Telmo iniziano una storia clandestina

Un tragico evento caratterizzerà la puntata 944 della soap opera spagnola.

Le anticipazioni, in onda prossimamente su Canale 5, segnalano che Eduardo, il dispotico consorte di Lucia morirà sotto gli occhi degli abitanti di Acacias 38. Tutto inizierà quando la Alvarado confiderà a Telmo che Mateo è suo figlio. Da questo momento, l'ex prete e la donna non riusciranno più a stare lontani, tanto da intraprendere una relazione extra coniugale, che verrà scoperta da Torralba. Quest'ultimo, a questo punto, inizierà a maltrattare psicologicamente e fisicamente la moglie, in quanto si è lasciata nuovamente sedurre da Martinez.

Per questo motivo, il dispotico uomo diventerà sempre più spietato, tanto da impedire a Lucia di avere ogni contatto con Telmo.

Ursula scopre che la Alvarado è molto malata

Stando agli spoiler di Una vita, si apprende che Lucia scoprirà di avere un terribile tumore ai polmoni dopo essere stata trasportata in ospedale, in seguito ad un'aggressione fisica da parte dello scellerato consorte. Ma, la Alvarado non si farà piegare dalla spietata diagnosi dei medici, tanto da progettare di fuggire insieme a Telmo e Mateo da Acacias 38.

Per questo motivo, informerà Ursula che le rimane poco tempo da vivere, convincendola ad aiutarla nel suo piano. La cugina di Celia, infatti, architetterà uno stratagemma affinché Martinez e il figlio possono lasciare indisturbati Acacias 38, senza di lei. Un'escamotage, che sarà scoperto dall'uomo, che si rifiuterà di abbandonarla al suo destino, quando non la vedrà arrivare nel punto prestabilito per la partenza insieme alla Dicenta.

La Dicenta impazzisce, Eduardo muore

Scoperto il piano, l'ex prete tornerà ad Acacias 38 dove perderà quasi il lume della ragione, quando si imbatterà in una missiva d'addio scritta dalla fidanzata. Nel frattempo, Ursula mostrerà segni sempre più evidenti di pazzia, tanto da pregare ossessivamente la Vergine dei Miracoli di non dividerla da suo figlio. In seguito, ripenserà ai discorsi di Telmo, quando dichiarava che Eduardo era il terzo incomodo nella storia d'amore con Lucia. A questo punto la Dicenta, ormai completamenti fuori di testa, penserà di sacrificare Torralba, considerandolo ormai un nemico per la felicità di Martinez e della sua padrona.

Un giorno, la vecchia istitutrice somministrerà ad Eduardo una pasticca per sedare uno dei suoi violenti attacchi di tosse. Ed ecco, che l'uomo si accascerà al suolo vicino al ristorante 'Nuovo Secolo II' davanti agli occhi sbigottiti degli avventori. Purtroppo, Jacinto non potrà fare altro che constatare il suo decesso. Infine, chiederà ad Emilio di avvisare le autorità competenti per far chiarezza su questo tragico evento.