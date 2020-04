Il Paradiso delle signore nell'edizione di quest'anno ha introdotto diversi personaggi nuovi che potrebbero tornare anche in seguito. Tra i tanti volti nuovi con i quali hanno dovuto familiarizzare i telespettatori c'è Flavia Brancia di Montalto interpretata dall'attrice Magdalena Grochowska. Proprio quest'ultima ha rilasciato un'intervista al portale web TvSoap nella quale ha parlato del futuro della soap, di cosa accadrà al suo personaggio, ma anche della sua carriera.

Grochowska: 'Flavia tornerà e potrebbe vendicarsi di Umberto'

Nadia Grochowska, l'interprete di Flavia Brancia di Montalto ne Il Paradiso delle signore ha rilasciato un'intervista a TvSoap e a proposito del suo personaggio ha detto che si è divertita molto ad interpretarlo visto che Flavia è una donna sola che cerca di proteggere sé stessa e la figlia e non si fida di nessuno e proprio per questo risulta essere un po' spocchiosa.

Per quanto riguarda un possibile ritorno del suo personaggio a Il Paradiso ha detto: 'Flavia tornerà.

Io avrei dovuto girare le scene a Marzo, ma è coinciso con la sospensione e per tale motivo non si è potuti andare sul set per girare i nuovi episodi. Flavia fino ad ora è stata un personaggio molto forte in grado di tenere testa ad Adelaide. Ovviamente le possibilità di trama per lei potrebbero essere diverse, potrebbe tornare per vendicarsi di Umberto, ma al momento non so nulla sugli sviluppi futuri'.

L'attrice: 'Incontrare dopo vent'anni i colleghi con cui ho fatto Centrovetrine è stato bello'

Magdalena Grochowska, che a Il Paradiso delle Signore interpreta Flavia, ha poi parlato dei suoi trascorsi sul set della soap Centovetrine e dell'incontro con i colleghi con cui aveva condiviso quell'esperienza. La Grochowska in merito a ciò ha detto: 'Un giorno durante una pausa delle riprese, io, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Pietro Genuardi e Roberto Alpi ci siamo seduti sui divanetti del circolo e ci siamo accorti che noi cinque avevamo condiviso l'esperienza di Centovetrine dove io interpretavo Anna Kaladze.

Oltre a loro ho rincontrato anche Daniela Carnacina, la direttrice artistica ed è stato molto bello incontrare tutti loro dopo oltre vent'anni'.

Subito dopo ha parlato anche dell'esperienza a Un posto al sole, dicendo che ormai fa parte del suo cuore e che le manca moltissimo. Inoltre ha riferito che si è trattata di un'esperienza di tre anni e di essersi sentita a casa, in quanto quella di Upas è diventata la sua seconda famiglia e che spera di poter fare ritorno visto che prendere il treno per recarsi a Napoli era diventata un'abitudine come prendere la metro a Roma.

La Grochowska: 'Non so come potrebbe cambiare il mio lavoro'

Magdalena Grochowska, l'interprete di Flavia a Il Paradiso delle signore, ha poi parlato del personaggio che più le è restato nel cuore rivelando che si tratta della dottoressa Gambetta di Ris-Delitti Imperfetti. Questo perché quando ha sostenuto il provino per quel ruolo aveva la febbre e scappò via piangendo perché non stava bene e non credeva le affidassero il ruolo ed al contrario è successo.

In seguito ha parlato di ciò che le ha mancato di più in questo periodo, dicendo che ha sofferto la mancanza degli amici anche se è convinta di poterne fare a meno ancora per un po'.

Inoltre ha riferito che almeno per quanto le riguarda tutto ciò che sta accadendo le ha fatto comprendere ciò che davvero è importante nella vita.

Infine ha risposta ad una domanda circa i cambiamenti che potrebbero esserci nel suo lavoro. A tal proposito ha detto: 'Se ci penso è impossibile girare le fiction con le mascherine e sinceramente non ho pensato a come andrà. Questa storia mi sembra così assurda che non ho avuto il tempo di ragionarci su. Io vivo molto alla giornata e non mi preoccupo di come andranno le cose. So soltanto che il mio lavoro è uno dei pochi in cui è impossibile mantenere la distanza sociale, basti pensare che già in cabina di regia ci sono almeno nove persone che lavorano fianco a fianco.

In una fiction, poi ci sono baci e abbracci, come si fa? Non ho una risposta a tutto questo'