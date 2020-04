Importanti colpi di scena caratterizzeranno i nuovi appuntamenti di Una vita, la soap opera di grande successo in onda su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in programma dal 20 al 24 aprile raccontano che un salto temporale provocherà diversi cambiamenti nelle vicende ambientate ad Acacias 38. In particolare, Ramon Palacios sarà in prigione in seguito al decesso di Celia, mentre Samuel Alday sarà sposato con Genoveva Salmeron.

Una Vita anticipazioni dal 20 al 24 aprile: Ramon arrestato per il delitto di Celia, Felipe in crisi

Le anticipazioni della soap opera spagnola, incentrate sulle nuove puntate che i telespettatori assisteranno da lunedì 20 a venerdì 24 aprile su Canale 5, svelano che Lucia crederà che Telmo abbia trasferito il patrimonio dei Marchesi di Valmez sul conto intestato all'Ordine del Cristo Giacente. Per questo motivo deciderà di troncare ogni rapporto con lui, tanto da voler lasciare Acacias 38 il più presto possibile.

Un evento, però, sconvolgerà ancora di più l'Alvarado: Celia morirà tragicamente, precipitando dalla finestra dell'abitazione di Ramon. Accanto al suo corpo esanime verrà ritrovato un coltello. I telespettatori, a questo punto, assisteranno a un salto temporale di dieci anni, dove ritroveranno Felipe condurre un'esistenza dissoluta, mentre il Palacios sarà in carcere dopo essere stato accusato del delitto della signora Alvarez Hermoso.

Lolita diventa imprenditrice, arrivano Jose, Bellita e Arantxa

Dagli spoiler di Una Vita si evince che Lolita aprirà un negozio di generi alimentari, mentre Servante e Fabiana diventeranno i proprietari della pensione Buenas Noche, costruita sulla sartoria di Donna Susanna, ormai andata in pensione. Inoltre ci saranno novità che coinvolgeranno i beniamini della soap opera. Jacinto, infatti, diventerà il nuovo portiere di Acacias 38, dopo essere diventato il marito di Marcellina, la nuova proprietaria del chiosco dei fiori di Fabiana.

Inoltre la cantante Bellita, il marito Jose e la serva Arantxa prenderanno possesso della casa di Ramon, dopo la decisione di Antonito di venderla.

Samuel torna ad Acacias 38 con la moglie Genoveva

Rosina e Liberto fingeranno di essere due domestici e anche Casilda fingerà di essere diventata ricca. Intanto ad Acacias 38 tornerà Samuel, insieme all'affascinante moglie Genoveva. A tal proposito, l'Alday cercherà di far pace con Lucia, diventata nel frattempo la sposa del cinico Eduardo. Qui la Alvarado assumerà Ursula come istitutrice del suo primogenito. Jose, invece, studierà un modo per far sì che sua moglie Bellita non si accorga che gli spagnoli si siano dimenticati di lei, dopo vent'anni trascorsi in Argentina.

Per questo motivo il Dominguez ingaggerà alcuni uomini per applaudirla in mezzo alla strada. La Del Campo, a questo punto, comincerà a nutrire dei sospetti, tanto da chiedere delle delucidazioni alla serva Arantxa.

Genoveva, invece, non sarà ben accettata dalle vicine, in quanto considerata troppo libertina e poco signorile. La Salmeron, a questo punto, deciderà di non farsi mettere i piedi in testa, soprattutto da Donna Susana e Felicia dopo aver informato Samuel della cosa. Infine i telespettatori scopriranno che le nozze tra Lucia ed Eduardo non sono felici, mentre Jose e Bellita discuteranno della loro figlia Cinta, studentessa di un prestigioso collegio per solo ragazze.