La soap opera di Una vita continua a regalare emozioni ai fans, nonostante la momentanea chiusura del set in Spagna a causa dell'emergenza sanitaria. Le trame spagnole, in programma ad aprile su Canale 5, svelano che Lucia Alvarado prenderà un'importante decisione per il futuro del figlio, dopo aver appreso del suo grave stato di salute. La cugina di Celia, in particolar modo, chiederà ad Ursula Dicenta di aiutarla ad organizzare la fuga di Telmo Martinez e Mateo da Acacias 38.

Una Vita: Telmo torna ad Acacias 38 da innocente

Le anticipazioni di Una Vita, raccontano che Telmo e Lucia saranno i protagonisti assoluti della prossima stagione della soap opera iberica. La Alvarado e Martinez diventeranno amanti, ma la loro unione sarà sconvolta da un tragico evento.

Intanto, i telespettatori scopriranno che la cugina di Celia è diventata madre di Mateo e sposa dell'ammalato Eduardo durante la lontananza di 10 anni da Acacias 38. In questo frangente, Ursula aveva dato il suo contributo prezioso alla famiglia Torralba, in quanto assunta come istitutrice del loro primogenito.

Ma ecco il colpo di scena: l'ex sacerdote riuscirà a dimostrare di essere innocente dopo il pentimento di Padre Bartolomé e di non essere complice del Priore Espineira nel sottrarre l'eredità a Lucia. Per questo motivo, Telmo giungerà in città rimettendo tutto in discussione.

Lucia scopre di avere un tumore ai polmoni

Stando alle trame della soap opera, si evince che Lucia dimostrerà di sentire ancora qualcosa per l'ex fidanzato.

I due, infatti, cominceranno una relazione extraconiugale alle spalle di Eduardo. In uno di questi incontri la Alvarado, ormai con le spalle al muro, confermerà a Telmo che è il vero padre di Mateo. Peccato, che la loro tresca giungerà alle orecchie del dispotico marito, che non esiterà a schiaffeggiarla. Sarà proprio in questo momento che la cugina di Celia accuserà un gravissimo malore, che la costringerà al ricovero in ospedale.

Qui, la donna sarà sottoposto a delle indagini accurate da parte dei medici, che non potranno altro che formulare una diagnosi infausta nei suoi confronti. Lucia, infatti, apprenderà di avere poche settimane da vivere a causa di un tumore ai polmoni in stato terminale. La donna reagirà con forza a questa drammatica prova, tanto da pensare subito al futuro di suo figlio.

La Alvarado vuole che suo figlio Mateo cresca con Martinez

La cugina di Celia vorrà che il suo bambino cresca con Telmo e non con suo marito dispotico, sebbene non gli abbia mai fatto mancare niente in tutto questo tempo. Inoltre, la Alvarado si dichiarerà addirittura pronta a fuggire insieme a Martinez per rifarsi una vita lontana da tanto dolore.

Proprio per questo motivo, la coppia cercherà di convincere Ursula ad aiutarli a scappare. A tal proposito, Lucia parlerà apertamente della sua malattia alla Dicenta, in quanto sicura che abbia spifferato tutto quanto a suo marito Eduardo. Le due donne, a questo punto, studieranno un piano nei minimi dettagli, in modo da permettere al piccolo Mateo di fuggire con il padre lontano da Acacias 38. Ci riusciranno? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera torna lunedì 13 aprile dalle ore 14:10 su Canale 5.