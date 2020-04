Sono sempre più emozionanti, le avventure della celebre soap opera di origini spagnole Una vita. Negli episodi che i telespettatori italiani avranno la possibilità di seguire su Canale 5 la terza settimana del mese di aprile 2020, Ramon Palacios dopo l’ennesimo scontro con Celia giungerà ad una conclusione. Scendendo nel dettaglio, il ricco borghese deciderà di recarsi nella capitale francese. Lucia Alvarado invece dopo aver creato la fondazione di Valmez con Telmo Martinez, cadrà nella trappola di Padre Bartolomé, Samuel Alday e del priore Espineira.

La cugina di Celia purtroppo verrà privata della sua intera eredità, e il suo promesso sposo rischierà di pagarne le conseguenze.

Una Vita, trame dal 13 al 17 aprile: Telmo nei guai, Ramon litiga con Celia

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 13 al 17 aprile, raccontano che Telmo si troverà nei guai a causa del rivale Samuel. Nello specifico nelle mani della polizia finirà una lettera d’addio dello strozzino Jimeno Batan, in cui l’usuraio ha confessato di essersi tolto la vita poiché l’ex parroco era disposto a far venire alla luce i suoi delitti.

Nonostante gli abitanti di Acacias 38 punteranno il dito contro il Martinez, la Alvarado si schiererà dalla parte del suo amato considerandolo innocente. Allo stesso tempo padre Bartolomè dopo essere riuscito a convincere Telmo a firmare un documento della fondazione di Lucia, mostrerà il suo vero volto. Il religioso nasconderà qualcosa nell'abitazione dell’ex prelato, precisamente in un cassetto.

In seguito, Celia e Ramon avranno un nuovo battibecco, sempre a causa della piccola Milagros. Dopo aver discusso con la consorte di Felipe, il Palacios ancora affranto per non aver superato il lutto della moglie Trini arriverà a prendere una decisione inaspettata.

Il Palacios si vuole trasferire a Parigi, la Alvarez Hermoso furiosa

Il padre di Antonito dopo aver ricostruito i fatti intorno alla morte della sua dolce metà sceglierà di trasferirsi con la sua ultima erede a Parigi, per un certo periodo.

Nello specifico il Palacios Senior sempre più infastidito dagli atteggiamenti ossessivi della Alvarez Hermoso nei confronti della sua bambina entrerà nella stanza in cui è deceduta la sua amata e riunirà tutti i tasselli dopo aver trovato un cuscino macchiato di sangue. Intanto Felipe consiglierà alla moglie di dimenticarsi di Milagros, invece Telmo e Lucia non sapendo che padre Bartolomè è un impostore non vedranno l’ora di sposarsi. Inigo dopo aver parlato con Tito di un piano per fargli vincere un combattimento, chiederà al pugile di non mettere al corrente di ciò che accadrà Leonor e Flora.

Successivamente Celia perderà le staffe non appena verrà a sapere che Ramon andrà a trovare Maria Luisa e Victor con la piccola Milagros, invece Lucia riceverà una bruttissima notizia.

Lucia crede di essere stata derubata dal Martinez, Samuel ed Espineira felici

La ricca ereditiera scoprirà che il Martinez ha fatto trasferire tutto il suo intero patrimonio, sull'ordine del cristo giacente. Tito servendosi della complicità del Barbosa, fingerà di sentirsi male nel bel mezzo di uno scontro. La Alvarado convinta di essere stata derubata da Telmo sceglierà di andarsene via dal paese, anche se Ursula le consiglierà di farsi dare delle delucidazioni dall'ex parroco.

Samuel e il priore Espineira faranno dei salti di gioia per essere riusciti a mettere le mani nel denaro dei marchesi di Valmez. Jacinto e Marcelina dopo aver rimesso piede nel quartiere spagnolo faranno sapere ai cittadini di voler convolare a nozze. Infine, ci sarà una svolta positiva per Inigo, Flora, Tito e Leonor, che con le loro forze si sbarazzeranno del pericoloso Andres. A questo punto i fratelli Barbosa, il pugile e la giovane scrittrice, andranno a vivere in Portogallo servendosi però dell’aiuto di Rosina e Liberto che organizzeranno la loro fuga alla perfezione.