Le avventure dello sceneggiato Il Segreto si arricchiscono sempre di colpi di scena e intrighi. Negli episodi spagnoli in onda la prossima settimana, Alicia Urrutia proprio quando comincerà ad essere vigile per gli avvertimenti ricevuti da Mauricio, Matias, e dal capitano Huertas, verrà aggredita da due arcangeli. Emilia Ulloa invece pretenderà di sapere dal figlio quale tipo di rapporto esiste tra lui e il sindaco di Puente Viejo.

Il Segreto, trame Spagna: nessuna traccia di Maqueda, Jean Pierre contento

Nelle puntate in programma su Antena 3 dal 27 aprile all’1 maggio 2020, Isabel dirà la verità ai suoi figli sull’uomo che ospita nella sua tenuta. Tomas e Adolfo apprenderanno che la loro madre e Jean Pierre ebbero una relazione più di vent’anni fa. Inoltre la marchesa ricorderà ai suoi figli che loro padre era un uomo violento. A questo punto, Jean Pierre ringrazierà Isabel per aver nascosto ad Adolfo la sua vera origine.

Intanto quest’ultimo si confiderà con il fratello dicendogli di avere il sospetto che il figlio che aspetta Marta non sia il suo. Tomas e il capitano Huertas crederanno che la scomparsa di Maqueda possa avere a che fare con l’aggressione che ha subito di recente, ma non saranno del tutto convinti di questa teoria. I due uomini infatti, dopo aver perquisito la casa del caposquadra di Isabel ed essersi accorti che manca una valigia, crederanno che se ne sia andato.

Jean Pierre, quando verrà a conoscenza della partenza di Maqueda, accoglierà con gioia la notizia. Successivamente Huertas avvertirà Alicia dicendole di avere il timore di non poterle garantire la sicurezza: purtroppo quest’ultima non ascolterà il consiglio del capitano che la inviterà a ridurre le visite. Matias coglierà l’occasione per congratularsi con la Urrutia per il lavoro che sta svolgendo, e si confronteranno su ciò che hanno vissuto negli ultimi mesi.

Adolfo si scontra con Ramon, Rosa tranquillizzata dalla madre

Il Castaneda, quando Marcela gli dirà che lui avrebbe potuto intraprendere la carriera politica se non si fosse dedicato alla famiglia, le assicurerà di essere soddisfatto della scelta fatta. Proprio quando Encarnación farà sapere alla figlia che suo padre è stato rilasciato, Urrutia busserà alla loro porta. Ramon sarà sempre più tormentato, e non potrà fare a meno di ricordarsi di alcuni spiacevoli argomenti affrontati con la moglie. Ignacio, dopo essersi accorto che suo genero ha cambiato atteggiamento, gli offrirà tutto il suo sostegno.

Intanto Carolina e Pablo nonostante si godranno finalmente il loro amore, si sentiranno in colpa nel vedere Marta e Rosa tristi. Quest’ultima non appena Adolfo la incoraggerà, lo accuserà di non prendersi cura di lei e insinuerà che Ramon stia maltrattando sua sorella. A questo punto il fratello di Tomas affronterà il cognato, ed esigerà di sapere se è vero che sta picchiando Marta. La marchesa Isabel inviterà gli arcangeli a continuare ad attaccare per proteggersi, invece Emilia e Francisca, dopo aver parlato dell’evoluzione di Raimundo, finiranno per accettare la dura realtà. La Montenegro per capire quali sono le vere condizioni di salute del marito, vorrà farlo consultare dal dottor Clemente.

Nel contempo Mauricio non riuscirà ad avere nessuna notizia su Maqueda, invece Tomas esigerà di sapere da Jean Pierre per quale motivo è arrivato a Puente Viejo. Adolfo e Ramon oltre a scontrarsi fisicamente si accuseranno a vicenda: in particolare il de Los Visos dirà al cognato di essere un codardo per aver alzato le mani a Marta. Ramon invece provocherà il fratello di Tomas, dicendogli di sapere che lui non è il padre della creatura che porta in grembo Rosa. Ignacio, oltre a rimproverare i suoi generi per essersi resi protagonisti di un bruttissimo spettacolo, cercherà di scoprire il motivo di tale astio.

Doña Begoña cercherà di tranquillizzare la figlia Rosa, consigliandole di eliminare ogni ostacolo che cerca di rovinare la sua felicità.

Alicia viene aggredita, Emilia chiede delle spiegazioni a Matias

Il dottor Clemente dopo aver visitato Raimundo deciderà di consultare altri specialisti, per capire qual è la causa dell’incessante battito di ciglia dell’anziano uomo. Ignacio festeggerà il ritorno di Urrutia, ma gli dirà che lui e sua moglie non torneranno a lavorare per lui. Isabel ordinerà agli arcangeli di prendere di mira Alicia, e mentre Tomas rimarrà in silenzio, Don Filiberto riterrà che si debba combattere l’ideologia repubblicana e dirà la sua sul nuovo sindaco.

A detta del parroco di Puente Viejo la violenza contro la figlia di Urrutia è giustificata. In seguito la de Los Visos interromperà la tesa conversazione tra Tomas e Jean Pierre, ed inviterà suo figlio a comportarsi bene con il suo ospite. Rosa grazie al consiglio di sua madre sembrerà più calma e prometterà a suo marito che cambierà. Ignacio condividerà la sua delusione con Pablo, per il fatto che Urrutia non tornerà in fabbrica. Nel contempo Manuela cercherà di convincere Marta ad essere sincera, senza riuscirci. Doña Begoña riunirà tutta la famiglia per la colazione, e Rosa si scuserà per aver avuto un comportamento instabile.

Ignacio farà sapere a Pablo di aver paura di poter rimanere senza fondi a causa del fallimento delle imprese familiari di Bilbao. Alicia non appena Mauricio le dirà di stare attenta durante le ore di lavoro, si ricorderà che lo stesso consiglio le è già stato dato da Matias e dal capitano Huertas. Purtroppo la giovane Urrutia verrà attaccata da due uomini, che le diranno di doverla uccidere in nome di Dio. Intanto Emilia, dopo aver intuito che tra Alicia e Matias c’è qualcosa che non conosce, chiederà delle spiegazioni al figlio.